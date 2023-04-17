蔡麥會後，大陸推出一波波制裁措施，包括為期3天的「模擬聯合火力打擊」環台軍演，同時展開大規模「貿易壁壘調查」，台商擔憂可能意味大陸單向讓利時代的結束。行政院長陳建仁呼籲大陸不要片面將貿易問題複雜化、工具化及政治化，似乎振振有詞，但台灣對大陸長期享有貿易順差，卻對大陸農產品及傳統產業製品採取歧視性措施，陳建仁是假裝不知道還是誤導民眾的認知？

年輕世代肯定馬英九

台灣單方面禁止2455項大陸產品輸入，包括830項農產品，其中多項因台灣並未生產早已開放進口，卻單獨對大陸設限，這已嚴重違反WTO規範，一旦兩岸尋求WTO爭端解決機制進行仲裁，台灣必輸；若這些被禁止輸入的大陸農產品項開放，台灣很多農業品將不再具有優勢；如果ECFA早收清單結束，會對台灣紡識、石化等多種產業造成打擊。

面對如此嚴峻的挑戰，蔡政府仍想用反中老調呼攏過去，但民眾還會買單嗎？這些年民進黨政府不斷操作抗中保台，歐美政客來台打卡絡繹於途，台灣看似受到國際社會的同情與支持，卻根本沒有給台灣帶來什麼實質的益處，對此，台灣人民是有感的。

國民黨背景的啟思民本基金會日前發布民調，有62.3%民眾認同兩岸應該多交流、台灣安全才有保障，50.3%民眾認為台灣對美、中應保持等距；此外，針對有人指出，台灣是美國與中國大陸角力的棋子這一觀點，61%民眾贊同，遠遠超過不認同的34.9%。可見儘管蔡政府企圖撲滅所謂的「疑美論」，但民眾心裡自有一把尺。

綠營背景的台灣民意基金會公布的最新民調，儘管44%民眾不肯定馬英九訪陸行表現，僅39%肯定，但值得注意的是，其中20歲至24歲有44%肯定、25歲至34歲有41%肯定，所謂「天然獨年輕世代」肯定馬英九的比率超過總體，這個結果應該和蔡政府執政後戰爭威脅如影隨形，且經濟發展不佳，讓年輕世代開始覺醒，對兩岸關係有了比較積極的期待。

調查還顯示，教育程度越高者，越傾向肯定馬英九此行成果。如小學及以下教育程度者，27%肯定、39%不肯定，專科教育程度者42%肯定，35%不肯定；大學及以上教育程度者，47%肯定，40%不肯定。學歷往往代表資訊的掌握能力，以及據以形成的判斷力，蔡政府幾乎完全控制了所有媒體和輿論風向，不斷傳播反中和仇中言論，也刻意惡評馬英九的大陸祭祖交流行，這確實可能影響了部分民眾對馬英九此行的評價，但有能力尋求多元資訊管道的民眾，卻可能發展出不同的結論，正面看待馬英九的訪陸行。

民進黨支持度下滑

2022年九合一選舉民進黨僅拿下5個縣市，創建黨36年以來的最差紀錄，連18歲公民權修憲複決案也未達門檻，關鍵之一正是年輕族群對民進黨的支持大幅下滑。英國BBC在九合一大選後的訪問報導指出，綠營選民對民進黨的「抗中保台」牌已產生疲勞感，認為如果只會喊口號、不把事情做好，民進黨終究是會被淘汰的。

針對這次軍演，大陸黨媒《環球時報》引述軍事專家分析稱，東部戰區火箭軍進行對「台島關鍵目標」進行模擬打擊，而所謂「關鍵目標」，可能是重要軍事設施，也可能是「台獨」重要政治場所。大陸外交部更直言，台獨與台海和平穩定「水火不容」。對大陸而言，「精準打擊」台獨固然是重點，然而，精準掌握台灣民意、尤其是年輕人的心理，將兩岸一家親落實為生存發展的機會，更是融合兩岸的關鍵。

和平值得期待，但需要智慧的領導人有心、用心來打造。和平不分藍綠、無論兩岸，是人民的共同願望。所謂「天然獨」的台青世代開始反思兩岸關係，2024參選人誰能掌握契機、帶領風潮，誰就會勝選。