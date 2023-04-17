今年4月下旬是辜汪會談30週年紀念，1993年的辜汪會談可說是兩岸和平的開路先鋒，開創兩岸關係的第一個高峰。官方授權的高層面對面協商，簽署了4個協議，得據以開辦公證書驗証，並據以進行海基海協兩會各層級的定期制度化協商，直到1995年，中共不滿李登輝訪美言行，中止了協商。

記得蔡英文總統在2015年競選時，曾說兩岸關係要維持現狀，究竟什麼是「現狀」？我們認為應從下列幾個方向綜合評估：一、兩岸交流，包括經貿、文化、人員往來等。二、溝通聯繫管道。三、協商談判簽署協議。四、高層級的熱線往來。五、兩岸軍事和平或對峙。六、兩岸民間網民之友善或對立。

綜合這些指標，過去10年來的兩岸關係有兩個高峰；1992－1995辜汪會談簽署4項協議及2008－2015江陳及後續會談簽署23項協議，這兩個高峰都是基於九二共識所達成的。同一個時期兩岸關係也有兩個低谷，一個是2000－2008兩岸分別有公投制憲及反分裂國家法的緊張低潮，另一個是2016迄今，陸方機艦越過海峽中線及環台軍演，而這兩個低谷都是執政者反對九二共識所造成的。

九二共識是指1992年10月雙方在香港會談「破裂」後，11月透過郵電往來所達成的共識，原文內容很長，媒體把它濃縮為「一個中國各自表述」或「一中各表」。這個共識的緣起是因為兩會1991年開始協商時，陸方要求在協議前言加上「一個中國的原則」，但當時我方堅決反對，雙方經過將近兩年來回磋商及郵電，才將這個政治性的爭議模糊化的處理，雙方可以各說各話，各有台階可下。

有了九二共識，陸方就提議進行辜汪會談，簽署已談妥的公證書查證協議及掛號信函查詢協議，並建立兩會各層級主管定期會談協商制度的協議。雙方同意地點選擇對兩岸都友好的新加坡。除了實質性協議，雙方非常重視「對等尊嚴」的原則，對於簽署儀式的安排，由於一般習慣，右手（邊）為大，因此講好，雙方領導人互換座位，輪坐右側，但因原定簽署的協議只有3個，無法平均分配，於是臨時又加了一個「辜汪會談共同決議」，可以各坐右側簽署兩個協議；簽署儀式時，領導人背後站了各自的協商團隊，但當領導人互換座位時，後面的團隊因為人數眾多，並沒跟著互換，於是形成了一個奇怪特殊的背景，這也可算是對等會談的一個插曲。

辜汪會談的意義，這是1949年兩岸隔離以來首次官方授權的協商，國際媒體記者高度關注並廣為報導，成了當時國際的重要新聞，也彰顯了兩岸對等的地位。

綜合歸納會談的意義可說是：一、擱置爭議，務實協商。二、建立對等尊嚴的協商模式。三、 顯示兩岸為對等的政治實體。四、建立兩岸制度化的協商。五、開創兩岸關係的高峰，邁向談話、和平穩定的里程碑。

2008年5月馬英九執政，派江丙坤先生及我個人到海基會服務，我們建議在九二共識基礎上恢復協商，很快的在6月就簽署兩個協議：陸客來台觀光及兩岸直航的初步安排，並決定每年輪流兩次會談，上半年在大陸，下半年在台灣，並於每次會談商定下次會談的議題。我個人親自參與了9次會談，簽署了19項協議，這些協議對於經濟及社會均有顯著效益，例如ECFA免稅，迄今台灣出口大陸已節省93億美元的關稅，又如共同打擊犯罪及司法互助協議，其功能實即遣返協議，對於兩岸治安均有助益。我很榮幸親身參與了兩岸關係的兩個高峰，第一個是九二共識的擬議決策及辜汪會談的籌辦，第二個高峰是基於九二共識的江陳及後續會談。

可惜的是兩次低谷都是因為不認九二共識造成的，結果是陸方緊縮了九二的內涵，只剩雙方均堅持一個中國，而刪掉了雙方認知的不同，為今之計，只有民共兩黨均回到原汁原味的九二共識才能解套，陸方對於原本共識是默認（許）的，這從馬前總統此次赴陸祭祖行，多次提及民國、中華民國、中華民國憲法，陸方是有相當的默契與諒解，馬英九返台後，台灣的輿論稱證實了九二共識的有效性，而國台辦發言人於4月12日也說馬此行證明九二共識是兩岸關係和平發展的定海神針。

民進黨指責九二共識賣台，但是實際情況是1992迄今30年，九二共識沒有賣台，中華民國仍然存在，並進行了7次總統大選，而且民進黨還當選了4次，如果台灣賣了，如何能進行大選？何況台灣是民主社會，所有行政首長、民意代表都是民選，軍隊也是國家化的，沒有任何個人或政黨可以「賣台」。

九二共識並不等於一國兩制，蔡政府對於2019年習五點的立即反應是跳躍式的將九二共識與一國兩制掛勾，指稱「九二共識等於一國兩制」，其實習近平談話全文找不到這樣的說法，可是蔡政府將九二共識汙名化並製造「芒果乾」（亡國感）的恐慌，這也成了2020年大選她再度勝選的主要原因之一。當時國台辦並未立即出面反駁，而是遲到兩周後，1月16日國台辦發言人馬曉光局長才出面說明，並首次公布1992年雙方往來函件的內容，可惜這個澄清來得太晚，層次亦不夠，沒能引起太多的注意及媒體的報導，而當時香港的反送中運動更沖淡了這個澄清的效果。事實上九二共識不等於一國兩制，九二共識是「統一前」兩岸往來的基礎，而一國兩制是陸方提議「統一後」的安排，我方認為台灣又不是香港，無法接受。

總之，兩岸關係的和平穩定，不僅是兩岸人民關心的課題，也是國際關注的焦點，我們認為兩岸應放棄成見建立聯繫管道，避免誤判，相反而行。交流互信是先決條件，而具體的做法是交流建立互信，或互信之下交流。

最關鍵的是「互信」，雙方應釋出善意，點點滴滴逐步累積，言行一致，不能進一步退兩步，有了互信基礎，才能對話協商。兩岸同為炎黃子孫，台灣許多人祖先均來自大陸，即便綠營高層也有回鄉祭祖的，更何況台灣許多人信仰的宗教宮廟亦均來自大陸，實在沒有必要弄得劍拔弩張，願兩岸領導人能多為後代子孫著想，政治是一時的，後代永續才是一個政治家負責的態度。（作者為海峽兩岸經貿文化交流協會會長）

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