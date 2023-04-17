（高鐵提供／陳祐誠傳真）

民進黨政客王義川，說大陸高鐵沒有靠背的事，我拍了搭大陸高鐵商務座的視頻。而「高鐵靠背」事件在大陸，激起的已經不再是憤怒，而是愉快歡樂。變成被大眾玩壞的一個哏。「中國中車」，還正經八百的出來酸，說大陸高鐵「其實」是人力蹬的。

台灣高鐵，不論從技術、里程數，還是哪一方面，都根本看不到大陸高鐵的車尾燈。台灣高鐵到今天，也就345公里。大陸高鐵則在兩手空空，一無所有的狀況下，一步一腳印，自主研發。從1999年第一條秦瀋客運開工，到2023年，總里程早就超過4萬公里，是全球第一。

而且，時速超過300公里的，占了全球2/3。更可貴的，是大陸的高鐵技術自有，可以輸出。而台灣的高鐵，從鐵道到車廂，都只能跟外國買。

但台灣卻居然，謎般的得意洋洋。馬英九以台灣高鐵「轉虧為盈」為傲。但只要記得台灣高鐵那一頁荒唐史，就會知道，背後百姓的辛酸淚。

台灣高鐵從1987年開始，做可行性研究。1990年確定要做。1996年，李登輝啟動高鐵項目，到2007年開始營運。國民黨當時，官、學、媒體，都一片擁護民營化。認為這叫做改革，叫做進步。所謂民營化，其實就是私有化，也就是財團化。這是文字藝術，說是「民營化」，好像就是人民的，老百姓的。

所以，就決定要讓財團興建、營運高鐵，政府盡能力協助。然後幾十年後，再把高鐵移轉給政府。這叫做BOT。當時有「中華高鐵聯盟」跟「台灣高鐵聯盟」出來競標。殷琪為首的「台灣高鐵」，以神奇的財務報表跟數字，宣稱「政府0出資」，一毛錢都不用花，搶到高鐵權。

當然很多貓膩。包括五大財團的原始股東，合起來指出了300億，卻自己標走工程。政府卻要擔保還款，背書債務，讓銀行團貸了3233億元。之後，又貸了407億元。

各種貓膩還包括站區土地開發權，包括台北車站的月台，免費給高鐵用。高鐵才開始蓋，也破格讓它登上興櫃股票市場。中間也經歷了，硬是把車廂從歐洲車廂，改成日本新幹線車廂。

為啥？因為李登輝對日本「孺慕」之情，以及要幫日本一把，賺台灣的錢。

跟銀行貸來的錢，很快就燒完。但是財團工程也承包完了。沒有人想增資，因為傻子也知道，運量不夠，會虧死。於是，陳水扁執政時，在2003年就由政府出手投資500億。

到2007年，高鐵完工，開始營運，財務也徹底崩潰。逐步走向無法避免的破產境地。一旦破產，財團毫無損失。他們投資300億，但標走幾千億的工程。而且標案自己說了算。賺飽了，拍拍屁股走人。但是，銀行債務4000億，跟從公家直接搬走的500億，合起來4500億。得還。過程中，政府全力協助，還付出了無數天價資產與勞務付出，政府卻沒有拿到股權。

擺在面前的爛攤子，有兩種選擇。官方可以等高鐵破產之後，直接低價接收。台灣高鐵，直接變成公營。這種模式，財團全身而退，但政府損失最少。可是，因為已經有5萬個散戶，買了一些台灣高鐵股票。這樣，散戶會血本無歸。那散戶當然跟政府鬧。以保護人民為名目，以財務改革為口號。陳水扁跟馬英九任內，不斷為台灣高鐵想方設法。修改法律，甚至把特許期從40年延長到70年。

政府又再再再大力投入資金，變成政府公股持有超過50%以上。於是，在散戶的掩護之下，財團不但利益全部維持，在台灣高鐵的股份，也依然在。只是不再增資。財團代表，大陸工程老闆殷琪退下，由官方派董事長。

政府持股超過50%以上，表示是政府企業。由政府管理、負責。所以，台灣高鐵繞了一大圈，還是變成公營事業。只是中間這一大圈，圖利了財團，賺飽了工程跟其他利益。線自台灣高鐵只要賺錢，財團就跟著一起賺。

但政府投入的資金與付出，跟最後拿到的持股，公平嗎？並不。財團從投標、包工程，到最後保有的持股，公不公平？當然不。但，誰在乎？主導者，還得到個建高鐵、拯救高鐵的美名。

老百姓也只希望有高鐵可以搭，哪能計較那麼多？

搭高鐵，還讚嘆台灣好棒棒。台灣媒體跟社會氛圍，就是要讓百姓，對大陸真相毫無所知。所以，拿台灣高鐵說嘴，沾沾自喜之餘，謊話說多了。穿幫了。

說一說台灣高鐵的教訓。第一、很多唯一性，跟有壟斷性質的事業，必須公有，絕對不能私有化。公路、鐵路、水、電等，根本不可能自由競爭又牽涉國家安全，人民基本生活。一旦私有化，貽害無窮。而財團在玩弄財務手段上何等厲害，政府公務員跟政客，是玩不過他們的，也不想玩過他們。第二、另外一些可以私有化的事業，比如教育、醫療跟網路等等，也需要強而有力的監管與控制。

台灣開始蓋高鐵的時候，大陸的高鐵還沒有影子。20多年過去，大陸高鐵不但在公里數上，世界第一。而且技術生根，不論軌道還是車廂，都擁有自有技術，可以向外輸出。台灣卻完全沒有技術，處處仰人鼻息。但居然還志得意滿。

交通建設，是建國之本。每次我在大陸搭高鐵，總是很感動。大陸高鐵，比台灣晚開始，卻後發先至，完勝台灣高鐵。也希望大陸看到台灣的教訓，不要讓資本染指壟斷性的國家資產。

大陸的高鐵，是中國速度、中國精神的體現。是中國的縮影。鼓掌。熱烈鼓掌。我心甚慰，當浮一大白。（作者為作家）

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