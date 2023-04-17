今年台灣的水情拉警報，尤以南部為甚。對民生用水，電子等產業影響很大。反觀在中東的以色列，雖然遭逢60年來最乾旱的一年，不但不缺水，竟然還可以外銷到約旦！

以色列的面積只有22000平方公里， 其中12000平方公里的土地是南部Negev沙漠地帶。全年的降雨量很少，集中在10月到4月之間。特拉維夫全年的雨量只有413毫米，耶路撒冷全年是590毫米，但6到9月掛零。以色列最南端紅海口的Eilat全年的雨量是19毫米。

以色列的人口由建國初期50萬增加到現在930萬，它的農產品很多比如柑橘類、花生、棉花、葡萄、香蕉、無花果、甜菜，品質優良，外銷歐洲很多。這些都需要耗費大量的水資源。

但是，以色列並不缺水。他們用5種方式處理寶貴的水資源。一、循環使用。使用過的民生用水排到下水道，經過再處理之後86%提供農業使用，且水質達到生飲的標準。以色列的廢水處理技術也十分的先進，目前單單是一個Shafdan廠每年可以處理2000萬立方公尺的廢水，供農業使用。二、抓漏。以色列發展出尖端水管抓漏技術。Asterra是最著名的一家，以各種AI模型，以分析衛星偵測圖像，可以由遠端確定漏水點的公司。世界銀行統計各國水管漏水的比率平均是30%，每年大概320億立方公尺的水流失掉了。美國的環境保護署估計，每年從管線中流失的自來水高達1兆加侖。因此，抓漏成了一門大生意。但以色列由於監測得宜，流失比率不到8%。

三、5座海水淡化廠。用最先進的海水逆滲透淡化技術。將海水推進一層層含有微孔的半透膜中，海水經過逆滲透作用，淡水會透過去，而較大的鹽分子、礦物質則會被阻隔。以色列2005年在地中海沿岸的Ashkelon建造了第一座海水淡化廠，目前在運轉中的有五座，每年可以淡化5億9700萬立方公尺的海水，另有兩座在興建之中，完工之後以色列全年可以處理8億9000萬立方公尺的淡水。能量最大的是Soreq，每年可以淡化1億5000萬立方公尺的海水，目前正在擴建中。海水淡化的消耗量已達全國85%的需求。雨水、地下涵水層加上淡化水使以色列有20%的餘裕，每年可以賣給約旦2億5000萬立方公尺，交換其太陽能所產生的電力。以色列的技術先進，1立方公尺的海水淡化只要花0.5度的電，成本只有$12台幣。

四、滴灌技術。1959年由Simcha Blass父子在集體農場發展出來的技術，就是現在的Netafim 公司。我曾經參觀過。他們發展出一套節約用水的滴灌技術，就是把適量水及養分在最恰當的時間直接滴灌到植物的根部，而不至於因為高熱而揮發掉，水的使用效能達到95%到100%。他所研發的管線，閥門，壓力及滴頭都經過特別的設計，使用之後作物的單位面積產量大為增加。目前這一套技術已經在110個國家應用，在台灣也不例外。台灣的但以理公司引進以色列第六代滴灌技術，在全台灣已經有六龜竹梅源咖啡園等十多個成功的案例。

五、化空氣為水的技術。Watergren公司在2012年成功研發GENius熱交換技術將空氣中的濕氣轉化成水分，並以活性碳濾芯與紫外線殺菌燈去除其中的細菌、微粒等汙染源。最大的機型一天可以產出5000公升的水量，可以設置在公共場所供民眾使用。迄今已產銷到90多個國家。

除此之外，以色列還完成了一項重大的工程，是過去沒有人想過的，就是把地中海的海水淡化之後經由新完工的31公里地下管線輸送到東北部加利利湖，保持其水位之餘，也可以將多餘的水順著約旦河流向耶路撒冷地區及日漸枯竭的死海。

缺水是一個世界性的大問題，以色列在極度缺乏雨水的情況下卻能維持足夠的水源，得力於政府的遠見，先進的水處理技術，尤其是民眾對節約用水的觀念及態度。他國之水，可以攻錯啊！（作者為前駐以色列特任大使）

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