去年九合一選舉結果顯示，國民黨大幅度重拾人民信任，也證實民進黨「聯美、抗中、保台」的選舉操作不再奏效。然而，隨著2024大選日程即將到來，民進黨候選人賴清德喊出明年大選不是和平與戰爭的選擇，而是民主與專制的抉擇，相同含意的話拐個彎說，其實都仍在恐嚇善良的台灣百姓，企圖讓人誤以為大陸對台灣是多麼的不友善。

俗云：「坐而言不如起而行」，國民黨以行動證明，前總統馬英九返鄉祭祖行程，出乎意料的成為現況兩岸政策走向的參考基準，一趟滿懷感恩與傳承的旅途，贏得大陸官方與民間熱切的歡迎和認同。

馬英九將劍拔弩張的緊張氛圍，帶回過去九二共識的和諧基礎，不禁讓人省思同出一脈的和睦共處，才是兩岸同胞安穩的依歸。反觀總統蔡英文屢向國人宣示要帶領台灣走出國際、走遍世界，但卻換來二手駑槍鈍砲連帶債台高築，以及恐將墜入戰爭的危險深淵。

民進黨推出的總統候選人賴清德，無疑是追隨著蔡英文的方針，稱「馬英九走回過去，蔡英文走向世界」，並喊話中國善待台灣。可是「逢中必反」的民進黨又是怎麼對待大陸的？只會要求別人，不懂反省自己。然而民進黨是擅長選舉的，未來哄騙的話術只會越來越漂亮。

可以確定的是，歷史不會重來，一步錯步步錯，戰爭的代價慘重，相信台灣人民的智慧，必會做出正確的選擇，將心力著重在相向而行的對等溝通上，而非像俄烏戰爭般，用堆疊的鮮血屍體迎面對撞。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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