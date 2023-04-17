最新民調顯示，國民黨的支持度反彈上升8個百分點，再度回到最大在野黨的地位，又逼近民進黨的支持度；何以致此，論者以為與前總統馬英九日前訪陸，過程中宣揚中華民國的「意外演出」，帶動了一波國民黨的熱潮有關。但從去年底九合一地方選舉大勝以來，國民黨的支持度歷經大起大落，隨時都可能因其主觀表現或外在形勢而變動，如今這波藍色回溫現象，是短期或長期效應，仍待觀察。

如果能跳脫同溫層的好惡迷障（藍綠皆然），馬英九此次的「祭祖尋根」之旅，可以從四個層面來檢視，前兩者是對個人的評價，後兩者才是更重要的對未來的影響。

其一是對卸任元首的正面肯定。我國自總統民選以來，共有李登輝、陳水扁、馬英九3位卸任總統，但前2位至今的評價是毀譽參半，尤其是卸任後因各種主客觀因素，都成為令原屬政黨頭痛的不確定變數。馬英九此次的表現堪稱大幅扭轉外界觀感，表現出卸任元首不必然是負面干擾者，反而可以為所屬政黨的現在與未來做出有深度、有質量的貢獻。

即使有些批評者認為馬英九是藉由「激活」九二共識，以確立自己的歷史定位來「鎖住」現在的國民黨走向，但事實的發展很快就會證明，馬英九訪陸宣揚中華民國之舉，對國民黨與台灣絕對是正面的影響。

其二是對馬英九個人形象的理性平反。馬這次訪陸的舉止談吐，重新回到當初他那「人中龍鳳」、儒雅帥哥的形象，當然會風靡大陸，一掃其執政後期種種被看衰、過度醜化的爭議，無異是還其公道，想必也令他快慰不已。但若說他因此興起再選總統之念，其實是看輕了馬前總統與台灣人的智慧了。

其三是國民黨的可能反應。目前國民黨是維持一種不冷不熱的處理，馬英九掀起的中華民國與九二共識熱，對前者，藍營不可能壓抑，但對後者，打算讓時間將其冷卻則是明顯的。在黨中央看來，馬此行是沒有失分的，但將來2024如何選則另有盤算。

說白了，無論馬英九此行表現得如何精準、精彩，都不可能獲得所有陣營的認同，大陸方面有人就批評馬「只說和平，不談統一」，綠營這邊則對馬宣揚中華民國避重就輕，而批馬宣揚一中、甘於被統。中華民國如此「橫看成嶺側成峰」雖是悲哀，卻是現實，全看競爭者如何在「中華民國」的骨架內，置入真正民意認同的鮮活血肉。

其四是此次中共方面對馬英九在陸言論的「開放」程度，令外界頗感驚異，這究竟是雙方事前的默契？是北京當局有意放鬆對中華民國路線的空間，還是完全意外、被迫認可的結果？目前仍無定論，但大陸對台政局與選舉過程的輕重反應，絕對是個難測的變數。

面對2024大選，藍綠雙方目前主打「和平與戰爭的抉擇」vs.「民主與專制之戰」，最大公約數的中華民國，綠紅兩黨在平時都要消滅，到了選舉卻又成為寶貝，中華民國的美麗與哀愁，就靠藍營如何以智慧與謀略真正取得民意的認同了。