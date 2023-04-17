國民黨主席朱立倫2019年爭取總統大選黨內初選時，民調遠落後韓國瑜及郭台銘，他以「正常倫」訴諸理性韜光養晦，贏得不少掌聲。如今權力在握，反而有如戴上權力魔戒，硬是把國民黨2024總統大選一盤好棋玩到快崩盤，「正常倫」的身影已扭曲成「咕嚕」的醜態。

國民黨是百年大黨，卻連總統初選辦法都說不清楚，朱立倫一會兒說3月已完成國民黨內部整合，一會兒又說徵召必須三階段，被媒體追問就說「侯友宜是最強母雞」，轉個身又強調「郭台銘是藍軍非常重要的資產」，提及柯文哲又大談目標是結合「非綠聯盟」。

朱的說法繞來繞去，沒人搞得清楚國民黨徵召總統參選人的標準為何。如今民進黨的賴清德不但已鳴槍起跑，還愈跑愈快，國民黨的小雞還在痴痴等朱揭曉謎底，賽局還沒開跑，國民黨已氣若游絲。

2020總統大選國民黨操盤的吳敦義，師心自用，當時志在大位的朱立倫也算是「被害人」之一；時隔4年換朱當起總教練，朱與吳一樣民調支持度超低，但同樣不曾放棄過大位的懸念。國民黨祕書長黃健庭雖放消息指「總統民調人選可以不納入朱立倫」，但朱也絕不鬆口立即徵召侯友宜，搞得最強母雞已雞毛掉滿地。

國民黨打贏去年底九合一選仗時，侯友宜民調一度大幅領先賴清德，如今侯的民調一路滑落，即使他16日臉書貼文「凝聚力量、蓄勢待發」已幾近表態參選，但朱立倫在魔戒誘惑下，即使內心沒有幻想「換柱2.0版」，似乎戒不掉權力滋味，讓人不禁懷念4年前的「正常倫」身影，至少不會如此不堪。