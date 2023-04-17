參謀總長陳寶餘上將去年5月1日屆滿64歲，蔡英文總統核定延長服役1年，將於本月底屆期卸任，不管接任人選為何人，將是蔡總統任內第7位擔任總長的人選，平均1年就換總長，更替不可謂不大。

然而，總長異動如此頻繁，怪不得蔡總統，自總長職位由一級上將（四星上將）降編為二級上將後，因有64歲屆齡退役的限制，能做滿2年任期的總長只有李喜明1位，其他都做不到2年，最短的只做了5個月。

自2013年總長降編為二級上將起，歷經8任總長，包括嚴明、高廣圻、嚴德發、邱國正、李喜明、沈一鳴、黃曙光、陳寶餘等人，另劉志斌曾代理半個月的總長職務。據統計，這8位上將就任時平均年齡為62歲餘，因而都做不滿2年，僅李喜明升任時是61歲10個月，因此他做了2年2個月的總長，也是任期最長的。

至於其他7位總長，沈一鳴搭乘直升機因公殉職，任職6個月又2天，並追晉為一級上將。嚴明與高廣圻直接升任國防部長，其他5位總長，除現任陳寶餘外，皆屆齡退休，8人中任期最短的邱國正，僅做5個月。除了嚴明與高廣圻，嚴德發與邱國正也做了國防部長，但都是在退役並歷練別的職位後，繞了一圈，才回來升任部長。

現任總長陳寶餘又是個新例，陳去年5月1日屆滿64歲，但陳只做10個月，於是依去年元月修訂的《陸海空軍軍官士官服役條例》第6條，由蔡總統核定延長服役1年；陳寶餘是首位總長屆齡延任者，即便如此，陳於本月底卸任，還是做不到2年。

8位二星上將總長，蔡總統任內便占了6位，除沈一鳴殉職，陳寶餘延任1年，其餘4位都是64歲屆齡退役。待5月1日新派任總長後，蔡總統任內共任命7位總長；與前幾位民選總統相較，馬總統任用4位總長，陳水扁也是4位。

可能是總長受年齡限制，異動過於頻繁，蔡總統任用的國防部長不常更換，目前僅用3人，包括馮世寬、嚴德發與現任邱國正；若無意外，邱國正應會做到明年520蔡總統卸任。

當初總長從一級上將降編為二級上將，考量很多因素，不過現在時空有所不同，一是兩岸軍事情勢嚴峻，台海安全已是烏克蘭之外，最受國際關注的焦點；再者，明年義務役期將恢復為1年，兵源會逐年增加，預料現在總兵力21.5萬人，未來遲早要調升。而總長負責戰時指揮三軍聯合作戰，以當前台海嚴峻情勢而言，實在不宜如走馬燈般，經常換人。

為下任總長著想，蔡政府應考慮修法恢復總長為一級上將，適用條件為明年5月新任總統任命的首位總長。當總長成為四星上將，部長就不一定要具軍職背景，文人部長制度亦可建立。