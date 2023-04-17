日前一位美國空軍國民兵泰謝拉涉嫌把美國國防部的機密文件外流上網，這些機密文件內容包括俄烏戰爭及對各區域國家的軍事機密，其中也包括了台灣防衛作戰的機密資料。雖然有不少人認為這些資料有遭到修改，但其中對於台灣國防及軍力的弱點都說到重點，尤其是防空作戰的部分，值得政府檢討改進。

《華盛頓郵報》15日披露美國外洩機密中關於台灣國防的評估資料，該報指出，雖然洩密檔案並非針對中國的軍事能力與台灣防衛弱點做全面評估，但檔案內容均對台灣整體準備不足做出現實的描述。

美國防部機密文件顯示，美方評估認為台灣空防相當薄弱，不足以抵禦共軍空襲，而美國情報單位是否有能力預先偵察到共軍即將犯台也引發質疑。美方還認為，一旦發生衝突，共軍可能利用其太空武器癱瘓美國衛星，以嚇阻甚至擊敗美國援台行動。就美方的分析來看，五角大廈認為台灣的防空作戰能力是無法抵抗共軍的，這的確是事實。日前中共「聯合利劍」演習就在演練共軍對台空中攻擊。未來中共攻台第一波攻擊一定是以空中攻擊為主。

針對台海可能發生衝突的情境，美方分析，中國空軍很有機會在衝突發生初期便掌握制空權，台灣方面研判中國將以此策略作為攻台基礎，由於觀察到俄烏戰爭中俄軍的表現，使解放軍屆時掌控台灣制空權的機會將超過俄羅斯攻打烏克蘭時。

這份評估報告也指出，台灣的官員也懷疑台灣的空防系統是否有辦法「精準偵測飛彈發射」。台灣的戰機勉強只有一半擁有完整作戰能力，要把戰機移到隱蔽地點則至少要花上1周，假若解放軍先發制人，在台灣有機會疏散戰機之前就已發起飛彈打擊，就可能產生嚴重問題。其中一項隱憂是台灣可能會在衝突初期保留防空系統以備後用，但美方分析認為，這種保留作法有問題，因為中國在鎖定台灣的打擊範圍內有近40座空軍基地。

台灣的防空部隊缺乏「共同性作戰全圖」，還缺乏相容性的安全無線電。換言之，整個防空戰場上欠缺精準有效的戰場管理，在台灣如此緊湊的戰場，分配至陸軍單兵的刺針飛彈越多，戰時刺針飛彈對歸航或戰損的友機誤擊也就跟著增多。

對於美方情報也指出台灣的防空指揮官對接戰規定可能的猶豫，這也是個問題。即使如今國防部長已經解除了第一擊的限制，但蔡政府對軍人前倨後恭，如今軍人還是會擔心第一擊的責任是否扛得起，這樣就很難讓軍人做到「將之所指，莫不前死」的境地，只要將帥的命令一下，所有的士卒就會同仇敵愾，拚死上前。

此外，五角大廈的分析也提及，台灣防空演習很大程度是照本宣科，不足以讓民政當局及公眾為「真實世界事件」做好準備。這點更是政府應該深刻檢討的。當國際間都認為台海情勢緊張之際，政府卻粉飾太平，不願開始認真進行全民防空演習。萬一未來兩岸真有突發事件，到時全民恐會亂成一團，尤其台北市這麼擁擠的城市，又是共軍攻擊的首要目標，到現在還不演練疏散，政府實在是失職。

美國的軍情資訊不見得都會和蔡政府分享，這次外洩的兩岸軍情，真實度多高，軍方和國安團隊心裡應該有數，無論如何國防部絕不能棄之如敝屣，反而要針對各項評估逐項檢討改進，才能真正增強我方防衛能力。

（作者為海軍退役中將）