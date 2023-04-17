近日最新民調顯示，國民黨的支持度回升8個百分點，雖仍輸民進黨的28.6%，但已達25.9%，除了馬英九訪陸協助國民黨找回兩岸事務處理的手感之外，侯友宜對參選的論述日益明顯也是重要原因之一。

繼日前在母校嘉中喊出守護中華民國「捨我其誰」，16日侯友宜臉書也貼文「一群人凝聚力量、蓄勢待發，朝著目標共同前進的感覺，真好！」可說已幾近表態參選了。而以往和黨務保持距離的侯友宜最近也協調新店立委羅明才與議員劉哲彰欲競選的僵局，已然扮演起2024國民黨「最強母雞」的角色，代表國民黨出征的態勢已箭在弦上。

民進黨的總統參選人賴清德已開始展開陸戰，侯友宜在黨主席朱立倫的三階段整合作法中被拖慢了腳步，在遲未徵召下，要對打「信賴」之戰，相對就比較吃力。近日國民黨立委和基層已一再呼籲黨中央加速徵召侯友宜的腳步，若局勢明朗，或可再為侯和國民黨衝高一波民調，朱立倫應為大局著想，別再擋路了。

即使侯友宜還未被徵召，但賴清德的假想敵一直鎖定是侯，原因很簡單，因為侯優勢明顯。第一，國民黨有2/3的執政縣市，北部是侯的基本盤，且有北北基桃共同治理的默契，中部有盧秀燕為首的女力聯盟，更可形成「地方包圍中央」的格局。而侯出身中南部、本土性強，比歷次國民黨候選人更具南部拓票能力。況且侯是新北市長，能防堵新北出身的賴清德從北部突圍的可能，只要守住北部，且能從南部多拿到更多的票，勝率就會更高。

第二，郭台銘日前也特別講到，若是徵召侯，他也會支持，屆時若是郭能夠挹注商界系統挺侯，對侯當然是利多。

第三，侯在新北本就有政績，民調下滑主要是因為大選紛擾及國民黨徵召猶豫不決的政治因素，而非侯施政有問題，只要確定徵召，民調勢必有一波慶祝行情，搭配相關政策出檯，支持度回穩走升，仍可期待。

第四，侯在新北市長任內也多次與當時的台北市長柯文哲進行雙北合作，侯柯也有一定的默契，有合作完成諸多專案的實際經驗，整合「非綠聯盟」未必不可能。

更值得注意的是，民眾選總統最重視的是長久以來對於政治人物的態度、人設與信任度。而侯念茲在茲的「侯侯做代誌」在接連勝選中，凸顯出這是民眾最愛的勤政特質。他之前警長與市長角色，更強化「守護者」的印記，畢竟一輩子都在槍林彈雨中身先士卒，且作為「鐵漢」的侯確實有「敢用生命保護大家」的特質，這實際「信賴」的說服力，更能戳破政客廉價「愛台灣」的嘴炮宣示。

最後，從國際與兩岸來看，侯的人設也能充分體現他有比賴清德更值得信賴的本錢。雖然賴調整路線到「和平保台」，但終究是台獨金孫，在美國眼中更是得隨時盯緊的未爆彈；就大陸而言，賴的主張更給對岸一個僵局與緊張情勢拉高的口實，即便賴試圖將對其不利的「戰爭與和平」置換成「民主與極權」的選擇，但他卻無法說服民眾「選他如何避戰」，遑論建構和強化與陸、美的信賴關係。

相對地，就算大陸和美國目前對侯的認識未必深刻，但以國民黨的傳統屬性與侯的個性特質、從政背景來看，可預測性高，特別是在美中為共利而不願攤牌的情況下，侯友宜比賴清德應更能獲得北京和華府的信賴。所以誰說「信賴」是賴清德的專屬標籤呢？

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）