馬英九前總統赴陸返台後，全程陪同的前總統府副祕書長蕭旭岑接受媒體採訪，表達「中華民國是中國、台灣人也是中國人」的主張，並質疑蔡總統、陸委會的兩岸論述違憲。近年國民黨一直說不清楚兩岸主張，馬英九大陸行為國民黨指出一個理直氣壯的方向：遵守憲法，就是維護兩岸和平的關鍵。

大陸曾給民進黨下台階

透過對《中華民國憲法》的詮釋，向對岸釋出善意，以維護台海穩定，並不是馬英九或國民黨的專利，而是民進黨起的頭。有意爭取大法官的謝長廷，曾在20多年前依據憲法表白「高雄和廈門是一國兩市」，10年前更發揮其「智多星」特長，提出「憲法共識」概念，雖未獲得黨內其他派系的認可，但成為民進黨與北京二軌溝通的破冰者。

蔡英文總統嘲諷馬前總統「兩岸同屬中華民國」是「1970年代的論述」，語帶不屑，不僅是對《中華民國憲法》的不敬，也是對政治誠信的打臉。蔡總統在2015年訪美時，提出「維持現狀」的要素包括中華民國憲政體制，次年當選和就職時再次重申，依《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務，獲得華府高度信任。當時北京雖以「未完成答卷」回應，但大陸涉台學者正面評價，認為是「相向而行的第一步」，陸方「不滿意、不接受、可容忍」。

其實大陸很早就對不願承認九二共識的民進黨給了下台階。民進黨執政之前，習近平將九二共識拆分為「歷史事實」、「核心內涵」，時任大陸外交部長的王毅表示蔡英文是按照「他們的憲政」選出來的領導人，就要按照「他們的憲法」表述兩岸同屬一中的事實。蔡總統2016、2020兩次就職演說都重申，「依憲法和兩岸條例」處理兩岸事務，間接表達一中憲政法律架構不變，對岸未將蔡政府定位為「法理台獨」。

但蔡總統2021年改變兩岸關係定位，她在國慶演說中提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「堅持主權不容侵犯併吞」的兩國論立場，後又簡稱「兩岸互不隸屬」，讓中華民國與中國的連結進一步脫鉤，以總統身分挑戰中華民國憲政體制，後果十分嚴重。台灣擁有全民直選、政黨輪替的公民權，固然是當年黨外運動的成果，但台灣民主化不是革命，也不是另立政權，而是在《中華民國憲法》基礎上完成的改革，是獲得憲法授權的成果，更是這個成立於1912年、亞洲第一個民主共和國的成就。台灣人當家做主是中華民國憲政體制賦予「自由地區」的權利，也是「國家統一前」的安排。

一中與民主非對立關係

中華民國憲政體制內，不可能有「中華人民共和國」的空間和地位，但「中華人民共和國」在大陸行使主權亦是事實，因而有台灣地區、大陸地區同屬中華民國的定位，這就是兩岸在1992年達成「沒有共識的共識」的來源。然而，蔡總統無視這個歷史事實，也無視授予其總統權力的憲法，更違背了效忠憲法的誓詞，最後連陸委會都整個歪掉，否認「台灣地區和大陸地區同屬中華民國」的論述，搞到否定自己的存在，實在是既悲哀又好笑。

民進黨長期洗腦人民：「兩岸一中」與「台灣民主」是水火不容的對立關係。如果重新梳理台灣民主化、憲政改革的脈絡就會理解，台灣人所享有的自由民主現狀，是「兩岸一中」的憲政體制所賜，毀掉這個憲政體制，台灣人民得之不易的自由民主也會一併覆滅。反過來，民進黨只要認同中華民國憲政體制，將對岸視為「大陸地區」，中華人民共和國管轄大陸地區的現狀，兩岸就不應該是國與國關係，而是「一個共同中國」的關係。

馬前總統在大陸獲得尊重，說明北京認知，在台灣的《中華民國憲法》是兩岸一中的法理基石。賴清德執掌下的民進黨傳出考慮草擬新版兩岸關係決議文，如果民進黨可以和國民黨一樣認同憲法，當藍綠有「憲法共識」，台灣才能真正團結起來面對大陸，共同維護中華民國的尊嚴、捍衛台灣人民的自由民主，若只是玩弄憲法，兩岸將無寧日。