中華民國國軍的編制概念始於1924年黃埔建軍之時。當時國父孫中山先生在廣州擔任南方軍政府非常時期大總統，與位於北京的北洋政府分庭抗禮。在那個「國共第一次合作」的蜜月期內，國際間唯一承認中國南方軍政府的蘇聯官方，也派遣了不少軍事顧問來華襄助。蘇聯顧問引入了英國人發明的「三三制」，正式制定了國軍陸軍的基本組織。三三制的基礎理念淺顯易懂，諸如一個團轄3個營，一個營轄3個連，一個連轄3個排，一個排轄3個班，簡單地由上而下延展出來的「金字塔」架構。數年後，由國民黨領導的國民政府執行「清黨」行動，對內驅逐共產黨員，並全面辭退蘇聯顧問，在取而代之的德國軍事顧問主導下，力主一個步兵師下轄兩旅四團，以及一個營下轄5個連的微調做法，組織上仍不脫近似三三制的比例原則。就連新成立的航空委員會，亦即空軍的前身，更是奉行一個大隊（相當團級）轄3個中隊，一個中隊（相當營級）轄3個分隊，一個分隊（相當連級）有3架戰機的組合，更是標準三三制的忠實信徒。

不過當時軍隊編制只是停留在計劃這端，實際的員額補充才是執行面的成效顯現。抗日戰爭時期國家民窮財盡，國軍士兵連軍靴都不是基本配備，士兵還要自己打草鞋穿的破敗年代，軍人待遇普遍低下，社會地位也不高。況且各地師管區徵集及齡役男多使用「抓兵」的原始野蠻方式，軍隊內又多施行打罵教育，逃兵現象層出不窮。本來各級部隊中因人員戰損、逃亡和失蹤，所造成的缺員已是屢見不鮮，從而很難掌握第一線部隊的真正戰鬥力。加以軍官階層素有「吃空缺」的歷史惡習，更讓這個問題雪上加霜了。

外祖父所在的中央軍獨立43炮兵團，全數使用清一色德國式裝備，戰鬥人員均配有德國式鋼盔，就連如此的精銳嫡系部隊也不能免俗。外祖父的老戰友時任勤務連的宋連長，曾說當時母親和手足的大名，都赫然列在他下轄勤務連的名冊中「吃空缺」，如此說來母親舅舅阿姨這些戰爭時期的孩童們，「名義上」（除了表列的出生年份不符合外）都是列冊的抗日國軍戰士的荒唐事例，在當時反而是司空見慣了。

而父親在「大江大海」的1949年8月隨著國民革命軍遺族學校抵台後，曾經暫居台北市內的某國小校舍內等候進一步的通知。當時均為湖南省醴陵縣籍，服務於國防部且為黃埔一期同窗的劉上將和鄧中將，遇到軍方上級派員來點名時，就會通知父親醴陵籍的同班同學3名前往充做人頭，而每次點完名後的代價就是一套嶄新的軍服，這3位世伯們也樂此不疲前往敷衍一番。兵荒馬亂之際，造冊點名也成了虛應故事，和利益交換的籌碼了。

我在海軍艦隊服役時，適逢海軍二代艦兵力編裝之始，當時我親歷首先入列的裝備是四艘德國制「新永字號」的獵雷艦，和本單位的十架美制S-70C（M）-1反潛直升機。我退伍後，方有美制諾克斯級巡防艦，在中國造船公司自行組裝的成功級巡防艦，和法制拉法葉級巡防艦等的依序加入。而當年我們海軍反潛直升機部隊的員額編製為因應新裝備的抵達，由原先的380名左右，擴編至610名（30多年前我親手謄寫的人員編制表），其中本人所屬的修補中隊編額全是軍官和士官，並沒有士兵編製。我也在服役的第二年，因新的擴編編製承國防部核可，我因占「飛機機體修護中士」的職缺，方得以由海軍上等兵晉陞為海軍下士，直到退伍。如此說來，標榜「科技軍種」的海軍艦艇部隊不若陸軍和海軍陸戰隊，士官比士兵多是正常現象。在海軍「上士」值日班長分派雜工之時，中士（含）以下身著藍色工作服的士官兵一般都無法倖免，必須一起接受工作指派。唯有常備士官在晉陞上士後，改穿黃色軍服（冬季為黑色軍服），這才算真正進入艦艇部隊的領導統御階層。海軍艦艇官兵一般階級稍高，且著重於專業士官的現象，和陸軍和海軍陸戰隊以領導士官為主的生態，是截然不同的。

這些年中華民國國防部將徵兵制改為募兵制，合格的役男只需要在新兵訓練中心進行四個月的訓練即可，所以防務工作都必須由志願役職業軍人來承擔。據說三軍職業官士兵比例合理的分配為1比2比2。但近來由於職業軍人招募情況不佳，為沖高現役軍人志願留營率，才廣開士兵陞遷路徑，職業士兵可以在自己的所屬營隊經由短期內部訓練即可晉陞下士，這也跳脫了我們當年服役時還要進入士官學校或是士官隊受訓，在統一標準的考核下方能獲得預備士官的資格，所以現今便宜行事的內部訓練質量堪憂。即便明年開始國防部重新恢復徵集一年制的義務兵，但是如何將部隊中粉刷油漆、割草清掃、助民收割、預演套招等沒有過多軍事「附加價值」的雜活降低，才是運用這些人力資源最重要的考量因素。