我是受到馬政府時期兩岸政策之故，能來到北京讀書。身邊也認識不少那時期赴台交流、讀書的陸生。講起馬英九，兩岸都多有褒貶，但我非常認可他在兩岸交流上所做出的努力。

本文因為作者有點粉絲濾鏡，所以也採訪了在大陸的台灣老師、和台灣記者朋友等。作者寫文都受限於同溫層（比如我真沒認識台灣三立新聞、自由時報的記者）。但我和身邊的人都盡量理性地做出自己的觀察和分析。

2018年5月，已卸任的馬英九去台灣政治大學演講，有學生舉手發問「執政時期的您和蔡英文比，哪一位比較優秀」？馬英九回答，「噢，要看哪一方面，跑步我比較優秀」。

近五年後，馬英九來到「早就想來」的大陸，蔡英文也啟程，途中與美國眾議院議長麥卡錫會面。「雙英」再次被比較，也折射出當前台海局勢下台灣的「戰略親美、試圖和中」。

在馬英九行前，兩岸民意的反應倒是一致：「他去/來大陸幹嘛？有什麼用！」

台灣之「無用」，在於今年是大選年，認為這對選舉無用，大陸網民之「無用」主要認為對兩岸未來沒用。暫且先放下有用與否的爭論，馬英九此行倒出乎不少台灣媒體人的預料。

●行前被低估的馬英九

直白說，馬英九在行程之前、以及剛到達之初，是被不少媒體人低估的。在馬英九剛落地上海之時，台灣最熱門的新聞仍是一隻從遊樂園出逃、結果不幸死亡的東非狒狒。

但往後幾天，馬英九的熱度上升。一位立場截然與國民黨相反的媒體朋友驚詫地跟我反饋，「馬英九的流量出奇地好，反而是蔡英文，除了見麥卡錫的相關新聞熱門一些之外，流量差馬英九一大截」，她就職的媒體更非「親藍」，因此這數據超出她原先預估。

就網上討論度來看，馬英九的不少新聞在台灣各媒體下超過千條留言，遠比蔡英文相關新聞的留言數多。台灣銘傳大學廣播電視學系老師杜聖聰發佈的「雙英」網絡聲量分析圖，自3月27日後馬英九的流量是蔡英文的數倍。（馬英九是27日來到上海，蔡英文是29日出訪。）

需要補充說明的是，蔡麥會由於是閉門會談，外加發生時間與台灣有時差，台灣媒體推送的不多，也並沒有太出乎於大家預料的亮點。有台灣記者朋友認為，台灣和美國都有意低調一些。

並且，蔡英文此行性質不同於馬英九，沒有太多「花絮」可以剪，台灣偏綠媒體亦有不少馬英九此行的小花絮。馬英九的熱度也有不少來源於這類花絮短視頻。

誠然，馬英九的討論度來源於這次來大陸，去除掃墓之外亦有對兩岸關係的相關表述，這在台灣社會產生討論（和負面留言）。

但以台灣的生態，能產生千條留言討論，代表民意對中國大陸、兩岸關係有相當程度的關注，這對兩岸來說總比「毫無感覺、不聞不問」具有更正面的意義。

相對之下，台灣對蔡英文美國行的輿論反饋，也折射出台灣對美國的態度——「美台友好」自然該喊，但民間預期美方也不會給出多具體的承諾。於是，此次蔡英文與麥卡錫見面，關注「陸方反應」的新聞，比會面本身具有更高討論度。

在當前台海局勢中，對台灣而言，美國的態度有比較強的可預測性（所謂「美國幫台灣」，大致也就是對台軍售）。對從小到大習慣於「與西方打交道」的台灣執政菁英而言，大陸是更大的不確定因素。

台灣媒體上有一則熱門討論是，大陸對馬英九在兩岸關係上的發言為何能「容忍」？台灣對於大陸政治的好奇和不明究裡，亦是此次馬英九獲得不小流量的原因。值得一提的是，此前不少人猜測馬英九會獲得一面倒的罵聲，但從結果上來看，比起一面倒無腦胡噴，更多的是對「未來兩岸關係該如何」之辯論。

而馬英九此次祭祖行，一方面激起台灣民意的討論，另一方面更向世界展現出了台灣的另一種姿態。

●「戰雲密佈」下的柔和

當前西方主流媒體談起台灣，只剩一句「會不會變烏克蘭」、甚至有「台灣，世界上最危險的地方」之雜誌封面，2024年台灣大選的主題更已圍繞「戰爭與和平」。當各國媒體一再將烏克蘭的標籤貼在台灣身上，台灣人的心情，就成為最被忽視的一塊。

台灣民眾一方面厭倦於美、台學者「台海若打仗，台灣危險矣」的老調重彈，比如將裴洛西訪台事件各種娛樂化。另一方面，民進黨《全動法》一出立刻掀起「青年上戰場」的爭論。社會一方面感覺台海可能有戰爭，另一方面又不相信兩岸真的能發生戰爭——當前國際輿論、媒體和政治人物共同構建了台灣人這種矛盾心態。

「加入西方陣營」的標籤已經牢牢貼在台灣身上，諸多主流媒體上看見台灣的「反中」，刻意忽略台灣另一派對兩岸交流的訴求。馬英九的大陸行，或多或少告訴國際社會——台灣亦有部分「可能不小」的聲音對兩岸和平，有強烈期許。

這樣的聲音會因為政治正確少被看見，但一直未消失。

隨著台灣與美國2024年大選相繼到來，兩岸關係可能進一步惡化。西方眼裡的台灣最大價值是遏制中國大陸的「前哨」，但兩岸關係，遠非西方世界想像的那樣兩極。

馬英九之行，有人嘲諷成效微弱，但在這樣戰雲密佈的時刻，這何嘗不是兩岸政治人物共同向世界展示出的、柔和的聲音？

●馬英九的遺產，延續至今

當然，仍需要客觀看待未來的兩岸關係。中國國民黨之「中國」心存在於馬英九心中，然而國民黨的部分年輕一代，如今也難以免俗地以「中國」二字取代「大陸」。

習馬會時馬英九的聲明最後，引用了「為天地立心，為生民立命，為往聖繼絕學，為萬世開太平」之言。縱有功過褒貶，大陸對馬英九執政八年為兩岸交流所做出的貢獻，充滿肯定。

別忘記，已對台灣未來無太大決定權的馬英九，仍在兩岸交流中留下了遺產。

2011年，台灣宣佈承認大陸41所大學學歷，往後又不斷擴大承認其餘院校。從那時到現在、以及疫情陰霾過去的未來，又會有多少台灣學子來到大陸？

也有許多大陸年輕人，曾到台灣旅遊和學習，留下一輩子的回憶，未來也有更多大陸學生有望赴台灣院校擔任交換生。這些，都是馬英九時期政策的延續。

馬英九此行也短暫「作客」綜藝節目《聲生不息寶島季》，湖南衛視的Youtube在3月16日上傳了該節目第一期，一周後的觀看量超過百萬，堪比同樣在台灣有知名度的《明星大偵探》。

這些種種，再再都是馬英九時期強調的「民間常來常往、促進兩岸青年認識對方」之延續。

七十多年來，兩岸在政治上走向不同道路，但周周折折，台灣仍是與大陸在文化和諸多生活飲食習慣上最為相近的地方。近年社交平台使兩岸文化高度影響對方，也促成越來越多撇除政治之外的「民間大融合」。兩岸關係短期不樂觀、但長期來看仍有希望。

回到今年的台灣政治，馬英九大陸行，可說是大陸再次將「九二共識」，透過馬英九的到來，拋給台灣社會。從大陸的角度而言，是又一次展現維持兩岸和平的誠意，與對台灣民間的善意——但從台灣的角度而言，很難如此解讀，更可能不會接住這顆球。

展望未來，一位台灣學者跟我分享他的期許：惟願馬英九大陸行，不會成為兩岸關係的一次「迴光返照」。（郭雪筠/台北女孩看大陸）