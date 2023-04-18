中國大陸日前公告，將就台灣限制2,455項產品自大陸輸入一事，展開貿易壁壘調查，並於幾天前首度由大陸駐世貿組織（WTO）代表團通知我駐WTO代表團。不少人以為貿易壁壘調查很意外，事實上沒有意外可言，這個問題自2002年以來一直都存在。

何以說自2002年來一直存在？因為2001年底於卡達舉行的WTO部長會議通過兩岸入會案，次年元旦我國正式成為會員，依據WTO最惠國待遇（MFN），我們對所有會員須一視同仁，不能厚此薄彼，開放給美、日的進口項目，韓、中也會享有，對美、日進口品課徵3％的關稅，對中、韓就不能課徵5％。由於兩岸關係特殊，我國於入會之前對大陸物品只開放5,888項，占貨品總項數只有56.9％，遠低於對美、歐等國的開放比率97％，在最惠國待遇的原則下，我國必須進行調整。

依WTO規範，當年若我國不想於日後開放更多的大陸物品來台灣，也並非沒有路可走，我們可以在入會案提排除條款，排除大陸適用最惠國待遇，然而，我國努力十年的入會工作走到最後關頭，為避免節外生枝，我們並未提排除條款。這就很清楚了，既未提排除條款，2002年入會後，兩岸同屬WTO會員，大陸自然該享有最惠國待遇。

當然，2002年我們也並非什麼都沒做，在年初開放項目增加2,058項包括啤酒、汽水、牙膏、藥皂、電燈泡、傳真機、電鍋、照相機等等，使得可以自大陸輸入的產品逼近7,700項，開放比率提高至72.5％，不過，仍有逾2,000項的產品在限制輸入之列，顯然，我們依舊未給予大陸最惠國待遇。

我方未給予大陸最惠國待遇一事，多次引起外商的關切，因為美、歐商在大陸投資生產的貨品皆屬大陸物品，若這些產品名列2,000多項的限制進口清單，同樣也難以輸銷台灣，因此WTO每四年一次檢視我貿易政策時，總有國家會關切我國限制大陸物品一事。由此可知，如今大陸把這件事提出來，展開調查，並沒有什麼意外可言，若官方覺得意外，那只是官員們太疏忽了。

事實上，我國自2015年底對大陸開放比率達80.9％之後，近八年雖謂有兩個月一次的大陸物品進口審查，但新增開放項數寥寥無幾，以致如今開放比率反而回降至79.99％，當然，開放比率的下滑有部分原因是總項數（CCC code）修正所致，但這也說明了自2016年以來大陸物品的開放幾已停滯。

如今經濟部還樂觀的認為：「我們仍維持兩個月一次的大陸物品進口審查會議，有需要的可以提專案申請，以此而言，台灣限制2,000多項大陸物品進口是否為貿易壁壘，仍需討論。」當然，是否為貿易壁壘在程序上仍要調查，才能做最後認定，不過，從歷來各國貿易戰的歷史來說，不用說2,000多項，只要幾項就會引起軒然大波，1989年歐市（歐盟前身）禁止美國荷爾蒙牛肉進口，美國立即將自歐輸入的蕃茄醬、即溶咖啡、寵物食品、果汁等八項產品關稅提高至100％。再如1999年，只因歐洲國家採購加勒比海前殖民地國家的香蕉時，給予優惠待遇，即引起美國抗議，最後竟引發美歐香蕉貿易戰。

若說牛肉、香蕉這少數幾項都可以被認為是貿易壁壘，竟而發生貿易戰，如今我們限制2,455項大陸物品進口，能不算是貿易壁壘嗎？我國官員的看法未免過於天真。再者，易地而處，今天若有個國家不給我們最惠國待遇，不要說禁我們2,000項，就禁個20項，我們恐怕都要呼天搶地告到WTO去了吧，將心比心，這算不算貿易壁壘，違不違反最惠國待遇，是顯而易見的事。

另外，經濟部還說，若大陸就這2,455項商品反制報復，以去年而言，我國這2,455項對陸出口僅44.3億美元，占對大陸出口總額只有0.9％，對台灣的影響非常小。然而，從各國貿易戰可知，反制對方的產品都是經過仔細計算的，不會你歧視我香蕉，我也報復你香蕉，1985年美國限制歐洲紡品輸入，歐洲還以顏色的是美國柑橘，接著美國又以提高自歐進口的麵食關稅反擊。再如1989年歐洲禁止美國荷爾蒙牛肉進口，美國反制的卻是即溶咖啡、寵物食品、果汁及蕃茄醬，每項反制背後都有著計算，蕃茄醬來自義大利、西班牙，即溶咖啡來自西德、荷蘭，寵物食品來自英國，步步都有目標，絕非像我們籠統的估算，然後得出影響非常小的結論。

我們呼籲府院正視此事，不要心存僥倖，過度輕忽，甚至泛政治化，如此將會讓這場兩岸貿易戰由小戰變成大戰，以兩岸貿易規模之大，我國近4成出口市場在大陸而言，一旦貿易戰開打，將是一場災難，其衝擊將是無法想像的。