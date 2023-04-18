毫無疑問，當下的美中關係正是最「緊張」的時刻，正如華府智庫「德國馬歇爾基金會」葛來儀所言：「無論誰是美國總統，也不論誰是中華人民共和國的領導人，美中關係都將是對抗性和極具競爭性的，比1979年美中建交以來的任何時候更糟糕。」而最易受到衝擊的地區，莫過於處於地緣政治，夾在中美戰略競合交鋒處的台灣。美國又好強拉台灣介入對抗中國大陸的聯盟中，然而，當雙方強勢力量投射台灣時，而台灣執政黨又將「親美抗中」奉為不可捍動的神主牌，台灣面臨的壓力只會日益強烈，處境更為艱難。

事實上，處於中美強勢競合的情境下，台灣本應「維持低調（keep a low profile）」，誠如前美國在台協會台北辦事處處長包道格所言，對台灣最有利的應該是保持低調、追求實質關係，而不是高調尋求政治突破。然而，欠缺「中間思維」的蔡政府，卻一再反其道而行，又意圖借由各種宣示動作，鞏固自己的立場，雖成為表明決心，進行大內宣的頭條新聞，但也更陷入兩岸對立挑釁的危機，勢必帶來更多不穩定的後果。因此，英國BBC援以〈台灣有被愛到死的危險？〉的報導，來形容剛結束的蔡英文總統與美國眾議院議長麥卡錫，於雷根圖書館的會面，並指稱華盛頓和北京的關係不斷惡化的情勢下，台灣正陷入危險的三角戀中。

的確，台灣的處境是愈來愈「工具化」，外媒經常以競逐擂台、全世界最危險的地方或誘餌陷阱來形容當下的台灣。因為「低廉高效」，此刻正是操弄者大打認知戰，擴大誤解、「工具化」台灣的最佳時機。更何況，中美雙方因彼此都極有可能因誤判而走向衝突，事實上，美國跨黨派的新一代官員正主導對北京更加強硬和對抗的政策。

筆者所謂「中間思維」，是指在當前中美趨向對抗的局面下，為避免陷入中美對抗的陷阱，台灣應有「向中間靠」的「九二共識」新思維，即是回到《中華民國憲法》精神，不論面對外部勢力如何強勢介入，台北方面除應採取開放包容的大陸政策，至少應做到「去衝突、不挑釁」；同時也為了避免被「工具化」，執政黨更要有婉拒美國要求，對抗北京的能力及意願。

正如戰略專家哈佛大學教授奈伊所強調，如今的政策制定者最好不要重蹈高調的民族主義覆轍，反而必須面對中國大陸日益高漲的民族主義，及美國的民粹民族主義之間相互碰撞的危險性，保持高度警惕。在不挑釁的前提下，除了積極尋求和美國簽訂自由貿易協定（FTA），不要讓台灣經濟繼續空心化！更要努力維繫兩岸和平，捍衛台灣人民的福祉。

（作者為東海大學通識教育中心專任教授，財團法人兩岸關係研究院執行長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※