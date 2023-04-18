面對中共，沒人能保證百分之百的和平，但總是要努力讓中共不好出兵，提高和平概率才是。這個「和平概率」恰恰存在於「兩岸同屬一個中國的事實」。既然是事實，就不以個人意志為轉移，也不是個人意志所能妄加否定，賴清德老是否定事實，足證腦子充滿妄想。

連美國迄今都不敢說台灣不是中國的一部分，只是不承認台灣屬於中華人民共和國政府，歐盟也一樣。蔡英文在雷根圖書館聽到的不就是麥卡錫當面重申美方厲行一個中國政策嗎？這兩天德國外交部長訪問大陸，也重申一個中國政策，只是要求大陸不可對台動武。

大家都知道，兩岸的問題在於政治體制的差異，大陸當局一定要統一台灣。就中國歷史來看，統一是擋不住的，那麼，台灣的機會就在於如何利用目前中共還不敢動手的客觀形勢，發揮主觀能動性，及早催化大陸政治體制改革，讓全中國能夠都跟上人類文明發展階段，民主和平統一，日後台灣子弟也能到大陸參與選舉競爭，有機會成為全中國的領導人。這才是正道正法。

如果堅持昧於大勢，與歷史向量力對著幹，縱使日後大陸民主化了，一樣會出兵平台，屆時國際對中國大陸的看法必異於今日，台灣籌碼盡失，台灣子弟將成為全中國最屈辱的族類，永世難以抬頭挺胸。

賴清德目視寸光，智勇不足，毀台有餘。

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