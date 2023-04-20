蔡英文訪美，馬英九訪中，前者聯美以制中，後者親中以謀和，但在日益強大的中國壓力下，這兩種看似截然相反的策略，卻都很難扭轉台灣所面臨的窘境。

馬英九強調重回「九二共識」，也就是「一個中國，各自表述」。在1992年的時空背景下，中共想統一台灣，台灣也沒有完全放棄反攻大陸。當時中國還在崛起，台灣雖小，軍事經濟卻仍堅強，鹿死誰手很難說，因此可以「各自表述」，台灣說「中華民國」是中國，而中共說「中華人民共和國」才是中國，就看到時候誰統一誰，就能夠「通吃」。

時隔31年，台、中的國力差距日漸懸殊，中國經濟起飛，軍事實力因接收俄國科技而大躍進；反觀台灣，雖然經濟仍有影響力，但規模已無法與中國抗衡，再加上中共打壓，台灣取得先進武器有難度，而邦交國也不斷流失，在軍事、外交上很難伸展。近年來中共戰機頻頻擾台，台灣連防衛固守、有效嚇阻似乎都有困難，更別提反攻大陸了。因此，早已不再有人認為所謂的一個中國是「中華民國」，而是對岸的「中華人民共和國」。

此外，台灣新生代年輕人的本土意識強烈，再加上民進黨兩度執政所強調的「去中國化」、「抗中保台」，已經讓台灣人自己也不再認為自己是中國人。30-40年前，在台灣街頭問「你是中國人還是台灣人？」可能有一半以上會回答自己是中國人；而如今在台灣，大部分人都已經認同自己是台灣人，而現在說自己是中國人的台灣人，往往會被扣上「賣台」的帽子。所以，要談「九二共識」，在台灣絕對引起猜忌，而中共當然非常歡迎。因為現在的「一個中國」，無疑就是對岸。

重提「九二共識」，可以緩和兩岸間的衝突。馬政府執政期間，海峽兩岸的確因為求同存異而達到了空前的和平，經濟也得以發展。兩岸交流越密切，台灣對於中國的依存度也就越高。而當民進黨執政，兩岸關係急凍後，台灣經濟沒有中國挹注，便面臨嚴峻的冬天。如此看來，兩岸交流雖可以帶來經濟繁榮，卻也可能讓台灣過度依賴對岸，最後無法自拔。如何能夠「用中國而不為其所用」考驗執政者的智慧。

蔡政府意識依賴中國並非長久之計，台灣需要另謀出路。因此從「南向政策」到「親日」、「聯美」，民進黨不斷試圖降低台灣對中國的依存度，並強化台灣人的國家意識。然而，蔡政府問題在於，他們一方面利用「美中貿易戰」的機會，拉攏美國，抬高台灣地位，雙方互訪層級不斷拉高，但是另一方面，卻也因激怒了中共，讓台灣被扣上「挾洋以自重」的帽子，對岸對於台灣所施加的壓力也越來越大。

台灣與美國的關係看似密切，其實只是因為美國與中國間正在角力，故而美國將台灣當作一顆制衡對岸的棋子罷了！蔡執政期間，美國官員議員相繼訪台，近日蔡英文訪美，表面上強化民主，其實美國政治人物卻也透過對台灣向中國示威，強化美國內部的政治能量。美國人蜻蜓點水，展現無懼中國的魄力，台灣贏了面子，骨子裡卻暗傷，中共的恫嚇威脅便隨之而來。

當然，蔡政府想要訪問誰，跟誰見面，這是台灣的主權，中共無權置喙。儘管外交難免有得失，總要盡量最大化「獲得」、降低損失。只要能夠為台灣謀求最大利益，即使激怒中共也無妨；然而，如果激怒中共非但不能讓台灣更好，反而只是讓美國利用兩岸矛盾，鞏固自身利益，令台灣陷入更多問題，必須面對共機擾台、邦交國流失、經貿打壓時，我們就應該思考，這樣的行為，是不是不是打腫臉充胖子，而成為了美國人馬前卒？

台灣的政治人物不可能不明白這個道理；但在藍綠競爭環境裡，真正理性而中道的策略反而容易遭到誤解與打壓，反而是像「親中」或「抗中」這種立場鮮明的態度，容易贏得政治光譜兩端的民眾支持。台灣原本應該善用美中衝突，避免反遭利用在與中國保持友好，也戒慎對方的統一伎倆，尋求外交策略上的平衡；但卻因為過度激化選舉競爭，導致沒有人敢於採取中間路線，以免裡外不是人。正因為如此，台灣陷入了如今的困境。

面對中國威脅，台灣人原本應該化解歧見，一致對外；但是如今，台灣卻是有一群人仰美國之鼻息，而另外一群人卻深恐得罪中國。久而久之，台灣人連自己是誰也逐漸忘記了。

一個分裂的台灣，難怪人心思變，邦交國求去。而中共整日文攻武嚇，台灣當局卻只能以不變應萬變，完全無力反制。當台灣上下一心時，誰不願意為國捐軀？但是當台灣被政客當籌碼而出賣，甚至政府根本無力保護人民後，憑什麼還要人民效忠？台灣的問題，不在於情勢詭譎的「外患」，而在於政治人物各懷鬼胎的「內憂」。

（作者為健行科技大學應用外語系副教授）