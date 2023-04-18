在經濟學和管理學上有所謂的「鯰魚效應」：在一群同質性相當高、穩定性相當強的群體中，引入一個足以破壞原有結構的強大因素，將會使此一群體中人產生一種「危機意識」，因而激發出其求生的意志與活力。

台灣政壇，向來藍綠兩黨獨大，雖有政黨輪替，但大抵天下不歸藍，則歸綠，其他黨派形同陪襯，幾乎是無足輕重的。藍綠兩黨各霸地盤，外無對手，進可攻大位，退可作監督，朝三暮四，無論在朝在野，都是獨大。因此，進則攬權納賄、廣布羽翼；退則固守一隅、徐圖後進。看似藍綠惡鬥，其實潛相勾串、朋分利益，再如何因循茍且，基本盤固在，所以不動如山，政壇一潭死水，沙丁魚悠哉游哉、無慮無患。

柯文哲和民眾黨，基本上就像是鯰魚一樣，入得水來，就成為藍、綠兩黨的最大天敵，除非徹底有所更張，重新改造，否則就有被侵吞的危險。儘管沙丁魚群眾多，鯰魚並不具備有全部加以吞噬的能力，但是，只需要在藍、綠陣營中略有斬獲，就足以減損不少他們的實力，進而使政壇結構隨之而變化，更遑論如果其發展順遂的的話，還可能形成三足鼎立的格局。

因此，藍綠兩黨為存活發展起見，勢不得不有所興革因應，而柯文哲也才敢志得意滿地宣稱，他才是整個2024大選最關鍵的因素。原已泥漿凝滯的政壇死水，柯文哲有如一道活泉，魚群竄逐、波瀾時起，未來的一年之內，無論是紛擾或是熱鬧，都是可以預見的了。

不過，在沙丁魚群中，鯰魚是絕對需要發揮其本能的凶猛習性，才能使沙丁魚群竄逃躲避，這卻才是重點。柯文哲這條鯰魚，展現出的風格多半是防禦性的、後發性的，未能發揮凶猛的攻擊性，主動出擊，針對各項議題，率先發表其見解，作出強而有力的論述，這恐怕是還可以商榷的。

同時，鯰魚也是需要存活下去的，孤軍奮戰的鯰魚，絕對發揮不了應有的作用，必也號召同類，組成堅強的隊伍，才足以拓展生存空間。招兵買馬的必要，在此就顯豁無遺了。民眾黨目前等於是柯文哲的一人政黨，如何廣納賢良，尤其是具有份量的學界、政界人士，以為臂助，恐怕更是當務之急。無論是合縱，或是連橫，凡是有助於我者，就應廣為吸納。

沙丁魚固然可因此刺激而成生猛海鮮了，那鯰魚最終的下落，又是如何？如果鯰魚存在的意義，只在激活一群死氣沉沉的沙丁魚，任務完成後，就如同過眼雲煙，則亦不過是為人作嫁而已，又何益於己？更別忘了，台灣不過是個小池，外面還更有一片汪汪洋洋的大海，如何發揮更大的能耐，讓魚群，不管是沙丁魚、鯰魚，還是其他什麼種類的魚，都能夠跳離小池，游向更寬廣、更自由的大海，這才是鯰魚最重要的效應。

（作者為退休大學教授）

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