在民進黨正式提名黨主席賴清德參選下屆中華民國總統大選後，社會大眾也密切關注國民黨何時完成總統提名人作業。在紛紛擾擾聲浪中，大陸台商及黨代表無不憂心忡忡，故殷切期望黨主席朱立倫能展現魄力，儘速在4月19日中常會就拍板完成總統參選人提名，凝聚團結邁向勝利。

在美國與中國大陸對抗越演越烈之際，中華民國前途亦讓國人更加關心，畢竟民進黨一心只想「倚美抗中」，根本不想推進兩岸互信。賴清德日前「希望大陸念在台商對其經濟發展貢獻，所以應該對台灣好」的一席話，只是無心且無力解決兩岸歧見的推托之詞，更讓國人將希望寄託在中國國民黨身上。

明年初的總統大選是中華民國及中國國民黨生死存亡的關鍵之年，絕非恫嚇之言，許多國人及大陸台商眷屬都有如此沉重迫切感。更重要的是，倘若國民黨未能拿回執政權，不僅兩岸關係定將陷入惡性仇視的敵意螺旋，國民黨亦將面臨泡沫化、甚至滅黨的重大危機。這對創立中華民國的百年政黨來說，將是非贏不可的一役，更是挽救國家於存亡之秋的關鍵！

因此，身為國民黨黨代表，筆者在此提出幾點建議供黨中央參考，亦希望結合黨員共同呼籲高層團結一致，不要再被無謂的黑箱作業或不實傳聞所困擾，大步邁前迎接勝選。

首先，黨中央應儘速拍板定案總統提名人，好安定黨員的心。遲遲未定的結果，只能讓國民黨的氣勢一路衰竭。侯友宜及鴻海集團創辦人郭台銘的民調支持度有下滑趨勢，不就是因為黨中央無法確定人選的因素所造成！所以，黨中央務必瞭解黨員及廣大國人的期待與焦慮，儘速完成整合，以免拖累選情。

其次，為團結黨員士氣及凝聚選票，黨中央應盡快成立選戰戰鬥小組及各種後援會，重新掌握選舉節奏及選戰主軸，不讓民進黨主導議題攻防。在野黨沒有權勢資源，更沒有掌握媒體公器，所以必須竭盡所能拋出選民關心的議題，像是經濟發展、能源選項、環保節碳及社會福利等，避免民進黨再次藉著「芒果乾」玩弄兩岸對抗以謀求其選戰利益。

第三，國民黨應接續夏立言副主席及前總統馬英九的登陸之行，持續關心台商及眷屬在大陸狀況。大陸事務部更該扮演領頭羊角色，趕赴大陸各地與台企聯幹部、台商協會及當地學生會面，組織國民黨後援會，讓這群為台灣經濟默默奮鬥的人都能感受到國民黨的關懷。

中共當局對馬前總統在大陸的言行「容忍」程度，確實令人驚訝，讓台商振奮不已，期待這是打破近年來兩岸僵局的難得契機，也認為這是國民黨可著力之處，趁著中華民國與九二共識熱潮未退，持續推動「捍衛中華民國主權、保護台灣家園」的堅定立場，才能讓國人認清民進黨搞暗獨的陰謀伎倆。

第四，大陸台商及家屬都有明年必須返台，為台海和平投下神聖一票的堅定信念，國民黨更不能讓這群忠心支持者失望，得鼓勵具台商協會會長身分或具影響力的台商支持該黨的「九二共識、一中各表」路線，掀起一波兩岸和平穩定的堅定聲浪。

最後，國民黨可創造一些琅琅上口的口號，讓民眾清楚了解藍綠之差異，像是「票投賴清德、生意去了了」等政治口語，複製去年「票投民進黨、青年上戰場」的宣傳效果。國民黨應乘勝追擊，讓更多人認清賴清德的台獨主張將會是造成台海動盪的主因，撕破他所謂「和平保台」不過是蔡英文「抗中保台」的翻版，絕無緩和台海情勢的效果。

筆者趁疫情趨緩之際，2月跑了大陸地區，4月造訪日本僑領，都感受到這群熱愛中華民國同胞的擔憂與期望。他們已經因美陸對抗及台海對峙而悶太久了，無不期盼國民黨能找回台海和平光景，讓國家前途掌握在自己手中。

中國國民黨是創建中華民國的老牌政黨，不該因一時的挫敗而懷憂喪志。這次是國民黨起死回生或繼續沉淪的關鍵時刻，正考驗著主席及全體黨員的智慧與決心。

（作者為中國國民黨大陸地區台商黨代表）

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