民進黨提名總統候選人賴清德提前亮出兩岸政策底牌：台灣不是中國的一部分、中華民國與中華人民共和國互不隸屬。熟悉兩岸歷史的人都知道，一旦切割兩岸關聯，任何有關和平、交流、合作的主張，不僅徒勞無功，而且會帶來災難。所幸，馬前總統的大陸行，已為兩岸和平指點出明路。

辜汪會談 兩岸擱置爭議

甲午戰敗、乙未割台的歷史悲劇，讓台灣脫離中國，這段歷史成為兩岸意識形態、生活方式差異之濫觴。國民政府於1945年抗戰勝利後開始管轄台灣，但二二八事件的歷史創傷，以及1949年之後國共隔海分治，再度加深了台灣與大陸的隔閡分歧。兩岸人民實質分離逾百年，省籍矛盾、正朔矛盾、統獨矛盾多重交織，造成如今兩岸關係錯綜複雜的局面。

今年是兩岸「辜汪會談」40週年，辜汪會談的意義在兩岸願意擱置爭議、為和平創造機會。兩岸分離逾百年形成的新舊矛盾與分歧，非一朝一夕所能解決，需要一段和平發展過程，相互磨合，才能形成最妥適解決方案。兩岸兵凶戰危之際，更需要珍惜「辜汪會談」及2015年「馬習會」的意義。

兩岸當務之急，並非謀求「結局」，而是確定「方向」：讓兩岸人民在永久和平安寧的環境下，彌合歷史形成的鴻溝，走上融合共榮之路，成為心靈契合的命運共同體。若能如此，兩岸融合將成為中華民族復興的碩果，也將為人類歷史提供和平解決分歧、終結內戰狀態的現代化典範。

從東升西降的視角看今天的兩岸關係，不需要對「統一」有時間壓力，兩岸融合是細水長流、久久為功的過程。大陸對「台灣獨立」或「外力干預」導致歷史悲劇重演，存高度警惕，這種感受台灣需要理解，更需要認知，兩岸和平不是無條件、從天而降的，不能依靠強權恐怖平衡後而苟且偷生，要回到中華民族的脈絡中，自己的命運自己抓。

從現實的角度看，兩岸硬實力日漸懸殊，大陸「統」其實不是問題，台灣「獨」是個假議題，根本問題是兩岸如何聚同化異、相向而行，推動由兩岸人民共同參與的雙向融合進程。因此，最迫切的議題，應是兩岸建構一個永久和平的共識架構，在此架構下，一切事情都好商量，一切問題都以相互尊重、循序漸進方式解決，不再有仇視、脅迫、警告，也不應有居高臨下的頤指氣使、或勾結外力的陰謀詭計。只有這樣，兩岸才會產生永續的和平與信任，跳脫出過往「緩和-動蕩」的治亂週期。

人民參與 雙向融合進程

2024總統大選來臨之際，台灣社會應認真思考，如何透過以下三個支柱，去建構兩岸永久和平：第一支柱，台灣人是中國人，兩岸擁有共同的民族和文化認同；第二支柱，中華民國憲法，兩岸是一個國家之下台灣地區與大陸地區的關係；第三支柱，民間交流，兩岸只有交流互惠才能走向融合。立起三支柱，兩岸就能永久和平，三支柱崩塌，就是兩岸戰爭、民族悲劇的重演。

馬英九總統任內，正因為有三支柱的鼎立，才能撐起持續8年的兩岸和平榮景，但也是因為馬總統未能及時撥亂反正、鞏固中國人認同、糾正台獨課綱，導致第一支柱「基礎不牢」，釀成後來「天然獨世代」崛起與太陽花學運的遺憾。

蔡總統上任後，本就不穩的第一支柱更加羸弱，只由兩支柱勉強支撐，2020年疫情發生後，兩岸民間交流支柱斷裂，接著2021年推出「互不隸屬」新版兩國論，憲法支柱崩塌。當三支柱搖搖欲墜，兩岸兵凶戰危，自然不在話下。

馬前總統的大陸之行，將三根支柱重新豎立起來，既有台灣社會民意的支持，也有陸方給予的尊重與善意。「賴清德路線」則是砍掉三支柱、毀滅兩岸和平的不歸路，在野政黨的總統候選人，應該繼承馬前總統的智慧、珍惜兩岸最後的善意，勇於扛起「台灣人是中國人」、「中華民國憲法」、「兩岸民間交流」三支柱，為兩岸永久和平開創新篇。