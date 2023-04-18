台灣民眾是否喜歡中國大陸人民是一回事，是否不滿中共政權是另一回事，兩者截然不同，不能混為一談。有不滿就想要宣洩情緒，人之常情，可以理解，但是用什麼方法宣洩，能夠宣洩到什麼程度，就得靠理性與智慧了。

2000年總統大選前，大陸朱鎔基總理在國際記者會威脅說：「誰要是搞台灣獨立，你就沒有好下場！」2016年總統大選前，北京也曾公開表示，「九二共識」是兩岸的政治基礎，「基礎不牢，地動山搖」。選舉結果，眾人皆知，但當時用選票傳遞的訊號，現在回過頭來看，能算是真的教訓了共產黨嗎？

自從1949年兩岸隔海分治，大陸冀望以武力解放台灣的「意圖」從未放棄，但是跨海奪台的軍事「能力」，到1996台海飛彈危機時仍困難重重，至少無法克服美軍的武裝展示及干預行動。直到30多年前，義務役男分發抽籤，最怕的就是抽到外島「金馬獎」，因為那是戰地前線，而隔著海峽天塹的台灣則是大後方。

因為中共攻台有意圖卻沒能力，解放軍的兵力與火力無法及於台灣本島，如果對北京火大不滿，可以嗆大聲一點。現在的解放軍不但可以將兵力部署到台灣東邊，還逐次對可能介入台海戰役的外國軍隊，用極速導彈和航空母艦演練來策畫「反干預」作為。

以往慣用鍵盤、聲明、選票等教訓共產黨的廉價時代，如今已經一去不返；而是要用延長義務役期、強化教召訓練、增加國防預算、接受軍售融資、加購武器裝備、防護基礎設施、演練全國民防來因應。這些可都是玩真的，想要對北京表達不滿或抗議，現在必須要付出的代價，遠比敲鍵盤、動嘴巴要大得多。我們心理認知有準備好嗎？

美國智庫「戰略暨國際研究中心」在2022年11月，設定2024年美國總統大選前為時序，以「兩年內台海將否發生戰爭」為題舉行辯論，結束後經網路及現場專家投票，結果有78%認為不會，24%認為有發生戰爭的可能性。最近美國「威廉與瑪麗學院」也公布美國外交政策年度民調，對於「明(2024)年中國是否會對台灣動武」的問題，結果72.5%表示中國不會對台灣動武，僅有約23%認為有可能。

既然美國專家們都認為「仗一時間打不起來」，大家就可以放心了。明年總統大選，用選票對抗北京這一招，看來還是可以再用一次？不過，我們想要溫馨提醒：上述這兩個調查主題，並沒有涵蓋到2028年。

君不見明星演唱座無虛席，君不見酒店餐廳杯斛交錯，君不見旅遊景點人滿為患，君不見百貨賣場停車滿位。對於解放軍的常態化戰備警巡「漠不關心」是政府引以為傲的「社會韌性」？還是人民內心深處的「自我催眠」？外交官員口中，準備好捍衛家園的台灣人民；國防短片中，隨時備戰保國的軍隊及海巡，是職務所在的文宣作戰？還是台灣準備好豁出去的現實反映？

20年前，我們面對大陸對台「溫水煮蛙」的警語，可以「杞人憂天」自我安慰；然而經歷去年俄烏戰爭、解放軍八月圍台、常態化戰備警巡，以及今年「聯合利劍」綜合演習，如此綿密且連續14個月的警訊，我們「心存僥倖」的任性，該是有所收斂的時候了，尤其是必須認真思考：我們未來這4年想怎麼過？

從2024到2028年，領導台灣的下一任總統和執政團隊所要面對的關鍵，就在於如何維護台海的和平與穩定。明年1月13日晚上開票的結果，如果是讓民進黨繼續再執政4年，台灣選民傳達給北京的是什麼訊號？算不算是再一次「用選票教訓共產黨」？然後呢？大家不妨一起來兵棋推演一下！

（作者為淡江大學戰略研究所副教授、中華戰略暨兵棋研究協會理事長）