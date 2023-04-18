我作為農家子弟，一生從政，因而有機會走遍華府、東京及北京。透過多次交心會談的過程，深知無論是美國人認為的「第51州」、日本人希望的「第五大島」，還是大陸期待的「第三特區」，竟然都指向「台灣」。可見「台灣之美」人人愛，「台灣之愁」天天變，三方齊愛台灣，讓人受寵若驚，但該如何自處，實屬大哉問。

有人用軍事合作來保護台灣；有人用命運一體來友好台灣；有人用文攻武嚇來對待台灣。台灣該何去何從？這就猶如同一架飛機上，卻有3位駕駛員，各自都設定不同方向與目標，這要如何順利起飛？爭執不休的結果，就是害慘乘客，人心惶惶、人人自危，這要大家怎麼辦？

小兩岸、大兩岸，全球都在看。聰明的台灣人，有人主張維持現狀，認為這樣做可以「不得不失」。然而，「西邊」的朋友確實存在急迫感，四處無奈訴苦，深覺哪有訂婚那麼久卻還不結婚的道理？其實，台灣真正的主流想法就是「不想結婚」，自由自在，左右逢源多好；若真的要結婚，也不想生「一國兩制、台灣方案」這個孩子。

所謂「三人行必有我師」，台灣要覺醒、要領悟，可以善用有佛法就有辦法的道理，一切法皆由心生。圓人說法，法法皆圓，有辦法的中國人，一定要懂得走和平這條路，所謂身和同住、口和無諍、意相同悅、戒和同修、見和同解、利和同均的「六和敬」，其學問就在於此。

古今中外，有文化才有文明，也才有國家。身為有辦法的台灣人，更要善待自己，設法追求和諧，理解同為一體，不能有敵對之心。

佛法說，清珠入水，源頭淨；心清淨，則佛土淨。因此，有清淨心，就不會有哀愁感；有文化心，就沒有焦慮情。法喜之滿，常生歡喜心，這就是美麗台灣的大未來。佛曰：法爾如是？我說，如是我聞。

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