前總統馬英九訪問中國大陸期間，公開提及中華民國，並強調依據目前的憲法，兩岸是在一中架構裡的兩個區域，而確定代表民進黨參與總統大選的賴清德副總統，在接受提名的演說中，則是強調中華民國跟中華人民共和國互不隸屬，主張兩國論述才是台灣的未來。

平心而論，憲法一中架構下的兩個地區，跟兩國論述，相似之處在於兩者都反映了當前兩岸的分治現況，但差別在於如果要落實兩國論，就代表未來要進一步修改憲法，直接以兩國來處理兩岸關係，不再留有模糊的空間。問題是，有多少台灣民眾支持修憲，願意承擔兩岸衝突風險？而馬前總統和賴副總統論述的差異，恰好反映了「守護中華民國」，是在台灣統獨對立的情況下，早已形成但很多人卻不好說出口的共識。

走在和平與戰爭鋼索上的兩岸關係，能夠長期維持低戰爭風險的精妙之處，正是中華民國憲法隱含一中概念，所創造出的模糊空間。蔡英文總統喊出的中華民國台灣，也是基於同樣的邏輯，向中間靠攏亦得到美國的支持，然而，經歷8年執政的抗中努力，台灣民意真的已經準備好要面對現實，以兩國論正式向北京攤牌了嗎？事實上，根據政大選研中心的最新數據，答案恐怕並非如此！

根據台灣民主化的歷程，以民國61年中華民國退出聯合國，和民國85年總統直接民選，這兩大歷史事件來區隔世代間的政治態度，今年50歲以上的台灣民眾，大致屬於中華民國仍是聯合國會員的世代，這個世代就算對中國大陸的態度相對友善，但是認為兩岸應該盡快統一的比例也僅有1.5％，其中有超過86％認為兩岸存在差異，短期內應該維持現狀，未來再考慮各種可能。

而在退出聯合國到民選總統之間的民主啟蒙世代，對於立即統一的支持度降到0.7％，而期待應該維持現狀，未來再考慮各種可能的比例，高達93.4％。至於不到30歲的年輕族群，屬於在台灣首度民選總統之後才出生的覺醒世代，這個普遍被認為是「天然獨」世代的群體，支持盡快獨立的比例確實比較高，但也僅有7.4％，倒是希望維持現狀，以後再考慮的比例同樣高達90％。從數據來看，任何人想要改變中華民國的現狀，都算是跟主流民意脫節。

對於不同世代來說，中華民國的意義，或許可以從情、理、法三個面向來解讀。年長的世代看中華民國，看見的是家庭情感連結，又或者是對中華文化的歸屬感，這個世代對中華民國的認同最為強烈。對青壯世代來說，情感的連結不再緊密，但是作為社會的中流砥柱，這個世代必須更理性的思考如何務實的在兩岸，甚至國際上生存。不管有沒有像父執輩一樣的中華情懷，但理智告訴他們，中華民國的存在確保了維持現狀的可能。

值得注意的是，這個世代中不少人，年輕時也曾高喊台灣獨立，但是隨著年齡的增長，建國熱忱因為了解到國際現實而回歸理性。相較之下，在總統直選後出生的年輕覺醒世代，對世界抱持高度的理想，這個世代有更多人希望台灣能夠用不同於中華民國的名稱，走上世界舞台，但為何他們也選擇要維持現狀，而不是急著獨立？因為帶有法理台獨意涵的中華民國台灣論述，已經部分滿足了對於獨立的期待。就法理角度來看，支持中華民國，是讓法理台獨看起來沒有跨越紅線的有效護身符。從情理法三個面向看不同世代對於維持現狀有共識，而中華民國，顯然是維持現狀的關鍵。

當全世界都稱讚蔡英文總統用理性在維持兩岸和平，其實總統比誰都清楚，兩岸緊張卻仍保有和平的真正原因，在於中華民國台灣論述，仍然緊緊抱住中華民國這個定海神針。面對北京在國際政治舞台上越來越有影響力，台灣除了靠對內喊話給自己自信之外，更應該用理性來面對現實。馬前總統在對岸強調中華民國憲法，凸顯中華民國存在的事實，試圖創造兩岸和平共存的條件，而蔡英文總統想要創造兩國論的發展空間，也同樣是在運用中華民國。如果中華民國的效用在於維持兩岸和平，不論政治人物有什麼不同目標，大選中誰能兼顧台灣主體性，又能讓中華民國發揮穩定兩岸的最大效果，誰就能得到期待和平的人民支持。

（作者為美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授）

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