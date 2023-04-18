最近，由一些出版界的大老發起連署，主張透過立法限制電商圖書銷售低折扣的做法。我第一個感覺是，這些都是當年朝氣蓬勃充滿鬥志的年輕出版先鋒，創造過很多新的產銷典範，彷彿一轉眼間都變成大老了，希望限制新的產銷典範出現，時間過得真快。

電子商務根本上改變了行銷型態，電商透過龐大的電子通路，將商品直接賣到消費者手中，去掉過去中間平台的成本，將此成本投入電子服務軟體和物流，如此可提供更便宜的商品給消費者。這裡舉一個簡單的例子，我大學時期曾經打工，騎摩托車送貨到服裝門市店，後來發現在門市賣一件700元的女裝，工廠的出廠價才200元，其中增加的500元是被大盤、中盤和門市等三個環節賺走了。現在電商直接幫工廠賣給消費者，中間的環節都不見了，價格就有可能壓到300到400元之間，這是消費者之福，但中間商會丟工作。這是電子科技進步所帶來產銷結構的根本變化，而不是「惡性競爭」。

圖書銷售的道理也是一樣，以新出版的書本100元為核算單位，書商拿一半50元，門市再拿30元。書商、書店協調通常會賣79元，可是電商去掉中間成本，有可能最厲害壓到65元甚至60元，如此就對書商和書店帶來生存的壓力，這並不是電商「居心不良」，而是科技進步所帶來的變化，而且提供更便宜的書籍對消費者是有利的。

電子商務的出現，使得許多實體店面臨被淘汰的壓力，這並不是出版業獨有的現象。而且圖書不是民生必需品，沒有價格管制的問題，要管制也是禁止聯合抬價，有聽說過禁止降價嗎？要禁止也是同行之間的協調，而不是針對單一的產品通過禁止法律。

出版業的挑戰其實有兩項，一是電子閱讀大量取代過去的紙本閱讀。二是電商低價銷售的做法，但這對出版業不一定是壞的，如果電商能用低價格吸引讀者大量購買，出版社的獲利空間會增加。更別說，電商常將庫存多年賣不掉的書，用很便宜的價格一下子全賣掉。電商是救星，不是破壞者。

如果出版社希望自己的書不要賣得那麼便宜，那就要把書做到讓讀者珍愛，高價也願意購買。當電子閱讀大量取代紙本閱讀，紙本必然走向高端的收藏性畫冊，讓電子閱讀無法取代。西方出版業非常明顯，當一般圖書銷量大幅減少的同時，限量收藏性的高價圖書銷售反而增加了，這個消費群跟一般電子讀者完全區分開。那個領域實際上在美術和印製上屬於更高端的成本和技術、更強的人才。這種轉換代表公司內部的投入、人事、展示、業務等根本的變革，需要新的觀念和大的魄力。

至於實體書店也是同樣的道理，書店是圖書銷售平台，符合市場法則，不是厭倦都市上班的年輕人回到故鄉開闢的精神慰藉園地，做不下去就等著政府補貼。營利事業變成社會福利事業，最後兩者都會失敗。書店必須提供讀者不在網路買而想踏進門來的誘因。獨立書店需要有非常強烈的特色風格，吸引固定的粉絲群才有可能生存。誠品書店並不抱怨電商低價競爭，因為他們很清楚，到誠品買書的人，並不是為了價格而來的。

總之，通過立法來限制電商壓低圖書售價，只會適得其反，整體銷售量會跌得更快。至於說用保價來提升原創能力更是錯亂邏輯，因為只有先投入提高原創才能保價，而不是倒過來。

（作者為資深媒體人）