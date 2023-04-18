郭台銘舉行訪日返台記者會，透過媒體鏡頭轉播向全民報告訪日心得，無論他的簡報內容到底打動多少人心，然而記者會後半的媒體提問，郭董請主持人以事前用Google表單蒐集問題，現場修飾後再代為提問的方式，引發採訪記者不快，負面討論正在媒體圈蔓延。

這種限制記者現場提問，由幕僚事前收集、過濾、修飾再代為提問的模式，來自於2020年當疫情正熾時，由行政院發言人室幕僚所推出的，當時的概念是為了避免群聚，記者會採線上舉行，記者不用擠到記者室，於線上提出，由幕僚透過麥克風代替記者發問，再由首長回答，以兼顧防疫規定及採訪需求。

事前收集的記者提問難免重覆，幕僚會以雷同的問題彙整成一題，並唸出提問的媒體單位。然而問題儘管雷同，提問方式也會影響首長答題的方向與態度，遑論較為尖銳的問題，難免幕僚會以較緩和的語氣提出，因此這種做法被視為「過濾」，記者雖然不滿，但在防疫的大旗下，大家也只能暫時忍一忍。

郭董這天的記者會，記者提問也沿用了這種限制新聞自由的方式，由主持人代唸表達，事前已經讓不少記者有所抱怨，提問時主持人一修再修的提問，更讓人難以接受，負面評價已在網上及媒體社群中流傳。有人提到「這跟國台辦記者會的做法一樣呀！」馬上有人附和：「郭台辦」。

「郭台辦」三字對郭董而言當然是極大傷害。在流言紛飛的網路時代，追求真相已不是網媒或社群的金字招牌，相反的，符合特定群眾的片面消息，才會廣為流傳，綠營努力貼給國民黨人的「親共」標籤，郭台辦的一語雙關更直指核心，必將成為郭董的最痛。

奉勸所有有意參選的各方大老，面對此類公關危機，必須嚴謹面對，給新聞媒體基本的尊重，不要給記者穿小鞋，並避免不必要的爭議。至於不信任助理、身邊容不下一個政治幕僚，認為自己英明神武可以搞定一切，坦率說，既然進了廚房還怕熱，就乾脆別進廚房瞎攪和。

（作者為資深媒體人）

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