各方關注的7大工業國集團（G7）外長會議閉幕，主辦方日本外務大臣林芳正發表共同聲明，表示外長們都認同維持台海和平穩定「至關重要」，反對武力改變現況，並呼籲中國負起身為國際社會成員的責任；同時也表示，希望在中國願意參與的領域上合作，但反對任何經濟脅迫與市場操控行為。林芳正強調，G7在台海安全上從未如此團結，而且這是G7首次將經濟安全議題列入外長會議共同聲明中。但此次聲明仍看得出是各方妥協的結果，也符合外界預期。

這次G7外長會議之所以引起各方較多的關注，是因為大陸不久前才對台灣舉行「聯合利劍」軍演，因此美國有強力抨擊的理由，加上之前法國總統馬克宏訪問北京時表達戰略自主的意圖，讓西方的抗中陣營出現雜音，因而這次聯合聲明的措辭就成為重要的觀察點，G7是否能達成共識，強硬譴責大陸破壞台海和平，還是尊重法國的立場而對大陸的用詞會溫婉一些？

G7會議是美國操作軟權力槓桿的場域，向來可以把美國一個國家的意志擴大成為7國的共同立場。因此從美中競爭的角度，如果將譴責大陸軍演列入共同聲明，措辭如同譴責俄羅斯「不負責任的核威脅言論」般的嚴厲，就是美國的成功。但馬克宏既然在中國宣布法國要戰略自主，就表示在抗中議題上不會支持美國。以往美國堅持，盟邦會同意，但現在美國堅持，可能連共同聲明都出不來。

因此此次聲明中充滿妥協的味道，其中強調台海和平穩定「至關重要」、反對武力改變現況，是美國要的；但沒有譴責中國「不負責任」，而是呼籲中國要負起國際社會成員的責任，則是法國，或其他不希望破壞與中國經濟合作關係的國家要的。聲明還表示希望在中國願意參與的領域上合作，這不是美國想要的，因而要加上「反對經濟脅迫與市場操控」的但書。如今美國已無力獨自抗中，必須爭取盟邦合作，因而願意妥協，聯合聲明措辭溫婉符合預期。

雖然是妥協下的產物，但這份聯合聲明卻代表西方國家的立場，台灣要聽進去，不能為了宣傳而刻意扭曲。

首先，各國不希望台海發生戰爭，這非常明確，而這並不能解讀為支持台灣，而是支持台海維持現狀的框架。各國既然希望保有與中國合作的空間，就會尊重中國在台灣問題上的立場。而大陸的立場是什麼？「台獨與和平水火不容」，這句話不僅大陸外交部發言人說過，外長秦剛也說過，甚至大陸全國政協主席王滬寧也這麼說；這顯示這句大白話是出於大陸國家主席習近平之口，各人只是轉述而已。政治人物如果真在意台海和平，必須把這句話當回事。

其次，聲明反對經濟脅迫與市場操控行為，這是針對大陸之前為反制澳洲「反中」而貿易設限的批評。大陸之前的操作確實粗糙了些，因而這次大陸依據世界貿易組織（WTO）規範啟動對台灣貿易壁壘的調查，蔡政府千萬不能掉以輕心。因為在WTO框架下處理就不能稱為「經濟脅迫」。如果一切照規則來，台灣就必須對大陸開放市場，否則將遭報復。

然而，不再有所謂「讓利」，和別的關稅領域一樣，與大陸展開正常的貿易競爭，台灣準備好了嗎？

（作者為台灣國際戰略學會執行長）