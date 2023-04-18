美國財政部長葉倫在接受媒體訪問時，承認美國對他國的制裁「可能會破壞美元的主導地位」，白話文講就是：破壞美元霸權。

近日各國出現程度不等的「去美元化」行動，一直被美國制裁打壓的伊朗、俄羅斯，固然早已走上「去美元化」之路，過去與美國關係緊密的中東國家亦如此，沙烏地阿拉伯就要以人民幣結算賣給大陸的原油，「油元」算是出現破洞了。巴西、法國也都開始有部分貿易以其他貨幣結算。

在嘴硬多時、一直強調美元地位不變之後，葉倫可說是美國官員中首位承認美元霸權受影響者。雖然她還是強調其他國家很難找到可替代美元地位的貨幣，但也承認美國實施與美元角色有關聯的經濟制裁時確實是有風險，可能會破壞美元的主導地位。

這種現象正在發酵中，日前巴西總統魯拉訪問大陸時的一番話，最能表現出這種想法。他說，「我每天晚上都在問自己，為什麼所有國家的貿易都不得不基於美元？」、「為什麼我們不能基於自己的貨幣從事貿易？」

與此同時，美國司法部長賈蘭德宣布，他已授權首次轉移被沒收的俄羅斯寡頭資產用於支持烏克蘭人和重建工作。表面上看這是一項合乎義理、懲罰侵略者的作為，但實質上則一定破壞美元與美國作為資金避風港的地位。美國豈能直接認定哪些俄國富豪要為侵略負責，然後直接沒收其財產？

去美元化進程一旦開始，就很難逆轉，那些看著美國濫用美元霸權的國家一定會持續尋求避險之道。但也要提醒，美元霸權的衰落不是一朝一夕可完成，真正的多極貨幣出現可能需要數十年的時間，不過美元霸權注定是往下坡走了。