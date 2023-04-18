賴清德獲民進黨正式提名參選2024年總統，前副總統呂秀蓮日前公開呼籲，希望他不要停留在過去，「蔡規賴隨」遵循舊的政見，而應該放眼未來，提出未來4年想要如何帶領台灣的使命。說穿了，就是對賴清德一路搖擺不明的說法，缺乏信賴。

賴清德比蔡英文更獨，這應該是不爭的事實。要賴清德擁抱中華民國，就好像要馬英九講台獨一樣，很難有說服力，也格格不入。對於一個擁有「台獨金孫」標籤的賴清德，僅延續蔡英文的兩岸路線，顯然滿足不了獨派對他的期待；但如果只是策略性地用蔡路線來暫時化解外界「疑賴論」的壓力，那只會讓其他國際友人更加懷疑焦慮。不論如何，未來兩岸關係恐怕只會朝向更不確定的方向發展。

而賴清德不只一次對兩岸關係有著搖擺的表態。在擔任台南市長時，他曾講過自己「親中愛台」，任行政院長時又說自己是「務實的台獨工作者」，而當武漢爆發新冠疫情時，他初期更主張要協助大陸伸出援手。儘管他力圖淡化自己的獨派色彩，但正因為台獨的DNA和反覆的立場，反而讓各界對他更難信任。

台獨金孫不講台獨，其實並不意外。壓抑台獨立場，是每個民進黨人想選總統的必經之路。過去陳水扁高舉「新中間路線」，先用《台灣前途決議文》凍結《台獨黨綱》幫他解套，上台後更進一步承諾「四不一沒有」。謝長廷選總統前則主張以「憲法共識」取代九二共識，形同承認一中憲法。蔡英文選舉時則用模糊的「維持現狀」，拿香跟拜馬英九的兩岸路線，希望讓選民分不清兩人的差異。這些事，獨派沒有一次不跳腳，但也只能吞下去。而賴清德現在正走著相同的道路。

2019年民進黨內總統初選，獨派老綠男正因不滿蔡英文上台後不夠獨，於是全力挺賴。賴清德還與辜寬敏的「台灣制憲基金會」唱和，主張要為台灣制定新憲法取代現行的大中國憲法。獨派不樂見最後的初選結果，只是恰好香港反送中事件和美中交惡，幫蔡英文洗出了「辣台妹」的人設，才緩解了獨派的壓力。如果賴上台，在美中對抗的大環境下，獨派對他的期待顯然只會更高。

如今，賴清德只想隱藏淡化他的台獨立場，以為這樣就可以卸下中間選民的疑慮；而延續蔡路線，或許只是想消弭國外對他的「疑賴論」。不過，蔡總統當選後宣稱要維持的「現狀」，顯然回不去了。延長役期，增加軍購，全民總動員備戰，兩岸關係倒退，甚至兵凶戰危，這才是蔡英文路線的實況。延續這條路線顯然解決不了今天兩岸不斷升高的衝突危機，更何況，賴的獨性與不確定性，只會更強。

僅用過去舊有的一招半式，能否對應國際變化多端的新局，帶領台灣走出新的活路，為兩岸創造和平，不只呂秀蓮憂心，相信許多台灣人也同樣充滿疑惑！

（作者為國家政策研究基金會副研究員）