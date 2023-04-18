鴻海創辦人郭台銘18日舉行記者會，除針對日前赴日「科技經濟開拓之旅」進行成果報告之外，更明確表達參與2024總統大選國民黨初選的意願，強調再給他30天，他會好好闡述參選的理念和政見等。

事實上，不少藍營支持者和眾多中間選民早已給過郭台銘不只30天的時間，但得到的是什麼？2020年總統大選，郭台銘為國民黨黨內初選的5位參選人之一，最後民調輸給前高雄市長韓國瑜，但郭台銘並未依約「願賭服輸」，卻憤而退黨，也未約束支持者對韓國瑜及韓粉的攻擊，造成國民黨甚至泛藍陣營的嚴重分裂，終至種下2020國民黨大敗的惡果。

如此親痛仇快的結果至今仍讓泛藍支持者記憶猶新，因此，當郭台銘這回又說，如果民調結果是新北市長侯友宜領先、國民黨最後決定徵召侯，他一定會全力支持侯友宜云云，刻意表現出君子風度，但有了「前車之鑑」，外界早已看清郭台銘的人格，他的這番保證還有多少說服力？

4年前68歲的他，因「年輕氣盛」攪亂了國民黨的選情，4年後72歲的郭台銘，又能老成、謙遜到哪裡？霸道總裁的邏輯很簡單，只能他贏，一旦他輸了，那就是初選不公，他就要大吵大鬧。

郭台銘表示，從買疫苗開始，他就在思考台灣需要什麼樣的總統，並開始萌生要為人民的生命財產負起最大的責任。換言之，那時他已起心動念要選總統了。然而，過去曾有名嘴爆料，2021年郭台銘為了讓蔡政府放行BNT疫苗採購案，曾簽下「2024不選總統」的切結書。對此，郭台銘雖無正面回應，但當時與郭台銘一起處理疫苗採購事宜的永齡基金會執行長劉宥彤在受訪時表示，她相信不會有人逼郭台銘不選2024，但就算有這麼一份聲明書之類的東西，也是因為「郭董真心誠意希望這個（指郭參選2024總統）不會形成採購疫苗的阻礙。」換言之，劉宥彤並未否認，郭不參選2024總統是他與民進黨政府之間的默契。

姑且不論，若蔡政府真的以不參選總統作為同意郭台銘採購疫苗的門檻，實在是非常可惡，而在彼時台灣缺疫苗的窘境下，任何人有辦法能引進疫苗都是一件好事，但對照郭台銘稱在買疫苗時就已在思考選總統，但卻又有上述不選的傳聞，如果為真，那讓人感覺郭台銘真的是為達到目的，什麼謊言都可以說得出口。

郭台銘以台灣需要一個好的CEO（執行長）為參選宣言，然而，從他過往多次對投資計畫食言的例子來看，郭台銘的這番話有幾分真心，不無疑問。例如，鴻海2017年11月與美國威斯康辛州政府簽下高達100億美元的投資合約，號稱該州有史以來最大單一外資投資案，2018年時任美國總統的川普親自出席該廠動土儀式時甚至力讚是「世界第8大奇蹟」，但最後沒了下文；2018年時，郭台銘公開表示「5年內不會考慮退休，鴻海股價上200元，我才退休，這是我的承諾，不會改變！」不料，郭台銘2019年就辭去鴻海董事長一職，且與鴻海營運完全切割，鴻海股價也未達200元，讓多少股東心碎。

這樣一個說話不算話、任意落跑的人，能成為帶領台灣前進的CEO嗎？選民不會相信！

（作者為資深媒體人）