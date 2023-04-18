日前綠營鬩牆，立委楊曜質疑勞動部以就業安定基金補助高雄市政府舉辦「25淑女事件50週年紀念活動」，是要拍市長陳其邁的馬屁，還有獨厚高雄之嫌。勞動部長許銘春自覺受辱「不幹了！」，高市府勞工局看情形也自覺不妥撤案「不辦了！」。

就筆者曾在該局服務的了解，往年勞工局均有編列十餘萬元由職業重建科在旗津勞動女性紀念公園辦理春祭儀式活動。因此並非以往沒有辦理春祭活動而突然補助3000萬辦理。實際情形應是勞工局依慣例舉辦的春祭早於日前辦畢，並非有楊曜所謂就業安定基金補助3000萬高雄市政府舉辦「25淑女50週年紀念活動」的問題；勞動部動用就安基金要各縣市依限提出補助的申請案，高市府已撤案但計畫名稱不明，想必也是以女權提升為由申請補助。

即便如此，勞動部在面對楊立委的質疑也並非沒有不可非難之處。勞動部稱依最新「就業安定基金補助直轄市及縣市政府辦理推展女性勞動計畫補助作業要點」，通函各地方政府都可以依限提出補助申請案。含高雄在內有6個縣市政府提計畫。不過，總計4000萬元的預算，高雄就獨拿3000萬元。

該案是否獨厚高雄？首先，疑點就是勞動部通函高雄及各縣市政府時，是否有刻意不寫預算補助上限？否則為何如此巧合，只有高雄「敢」提3000萬的巨額計畫，其他縣市卻巧合都只提區區百萬規模的計畫？如此，如果沒有事前就有「規劃」，很難想像會發生這種事情。

次則，按最新就安基金補助要點，該要點明訂直轄市及縣（市）政府申請前項第九款經費補助時，應編列配合款。換言之，高雄此次3000萬的計畫申請事由，想必不需編列配合款而由中央全額補助。

既有其他縣市不敢提的3000萬天價提案，又有高市府勞工局不用編列配合款就可以辦理全額補助，即使立委楊曜對該事的敘述方式略顯錯亂（或者故意這樣講），其質疑獨厚高雄並非無的放矢。

許銘春部長就算是哭，也無法迴避對就安基金動支合理性的質疑。早有立委不時提出勞動部濫權動支就安基金，將其變成「政治小金庫」，成為政策買票與獨厚特定人士、團體的政治工具。如今同黨立委楊曜的質疑，表面上是獨厚高雄，其真正想要「警告」的，恐怕只有許部長心裡最清楚。

（作者為前高雄市政府勞工局機要秘書）

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