新北市長侯友宜19日率團訪問新加坡，在國民黨徵召前夕展開政治行程，被視為更上層樓的起手式。他選擇出訪新加坡，可說是一次具有深意的出訪。

為兩岸和談張目

新加坡在兩岸關係發展上發揮過重要作用，一次是1993年4月兩岸官方授權的協商機構負責人辜振甫和汪道涵在新加坡會談，創兩岸正式交往的先河，開啟兩岸關係後續的一連串發展。

2015年11月，馬英九和習近平在新加坡會晤，成為兩岸領導人見面的一次創舉。新加坡是以華人為主體的社會，其領導人從李光耀、吳作棟到李顯龍都與兩岸領導人互動良好，並且熱切促進兩岸和解與交流，兩度為兩岸促談起了關鍵性作用。

現階段兩岸關係陷入緊張，民進黨基於兩岸兩國思維而否定九二共識，逸出兩岸同屬一個中國的框架，致使兩岸失去官方交往的政治基礎。民進黨政府進而在聯美制中道路上大踏步前進，導致兩岸關係更加緊惡，直往兵凶戰危邊緣趨近。民進黨提名的總統候選人賴清德繼承蔡英文兩岸兩國路線，並企圖向台獨方向再跨進一步。如果民進黨得逞而繼續執政，兩岸關係可以預見必將更加凶險。

侯友宜選擇新加坡為出訪第一站，雖是以市政考察與交流為首要課題，但訪問這個兩岸關係突破性發展的寶地，具有高度象徵意義。為了緩解兩岸關係，促進和解，確保和平，侯友宜大可宣說兩岸應回到九二共識錨定的一中架構中，在各自有表述空間的諒解下恢復官方交往，和衷互濟，合力振興中華。現在台灣民眾多心繫和平發展，對於民進黨聯美抗中路線的接受度降低，擔憂其甘為外強棋子的政策將危害兩岸和平關係，給台灣帶來深重禍害。

侯友宜不接受兩國論的主張，一再強調「中華民國是我們的國，台灣是我們的厝」；又說台灣絕非「強國棋子」。這些主張堂堂正正，有益於破解民進黨偏頗的「倚美謀獨」路線。所以，侯市長大可宣揚辜振甫和馬英九在開展兩岸新關係上的突破性偉績，以成為他們的後繼者自勉自勵，同時提出務實而可持續發展的兩岸政策，謀求兩岸永久的和平，以爭取民眾的認同，並博取大陸及國際的理解與支持。

新加坡在土地窄小、資源有限及外在環境惡劣的困境中，成為高度發展國家，除了得利於其領導人高遠的瞻矚與卓越的領導之外，很重要的一點是堅持自主地位，避免選邊站，不做強權地緣政治運用的棋子，所以能左右逢源，快速發展，直奔先進國家之林。這樣的主體性精神很值得侯市長效法，引為未來規畫國政方針的參考。

為地區和平守護

新加坡40幾年前就看出改革開放後的中國必然有大發展，所以積極運用中國發展的勢頭，更能借力使力，增益自身的經濟發展，利人又利己。李顯龍本月初訪問中國，再度體現了兩國攜手合作共同發展的務實精神。他和大陸國家主席習近平共同宣布將兩國關係提升到「全方位高質量的前瞻性伙伴關係」。在雙邊會晤中，兩位領導人有著高度共識，習近平表示，在當前國際背景下，亞洲國家應該「共同守護好地區和平紅利」；李顯龍也表示「有信心中國的經濟會繼續加強，包括新加坡在內的很多國家都積極希望加強與中國的經濟聯繫，我希望我的訪問能為雙邊合作注入新動能和高層交流。」

兩國領導人共同守護「地區和平紅利」與「為雙邊合作注入新動能」的意志，在當前國際關係被扭向集團性對抗的歪風中，展露了合作共促發展的積極務實精神，值得台灣借鏡。兩岸非屬兩國關係，但守護地區和平紅利的需求是一致的，共同合作為發展注入強大動能，更是彼此之所亟需。

侯市長這回實地考察新加坡，與星國政要晤談，應可體會新加坡廓清政治迷障而以發展為至上的清晰視界，一方面可援引為新北市這個「大城小國」的市政規畫借鏡，另一方面更可從中領悟一個善治政府的卓絕堅持與宏觀見識，更重要的是新加坡曾經是連結兩岸的歷史象徵之地。我們樂觀期待到新加坡訪問的侯友宜，展現更恢弘的格局、更明晰的視野，讓國人看到他具備國家領導人的素養。