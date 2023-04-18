這幾年我街頭演講至少600場，在路邊看著往來的車潮，特別為機車騎士與行人憂心，汽機車排放的廢氣是主要空污來源，長期吸入對健康危害甚鉅。要改善空污、脫離廢氣夢魘，加速燃油機車汰換，迫切性不亞於減少火力發電污染。放眼全國各縣市中，最積極解決這個問題的，就屬基隆市長謝國樑。

台灣是機車王國，有1400多萬台機車，不排放廢氣的電動機車僅約60萬台。燃油機車所產生的細懸浮微粒（PM2.5）、一氧化碳、氮氧化物及碳氫化合等有害物質，是主要的「移動污染源」，所產生的溫室氣體，是電動機車的兩倍。

國發會去年提出「淨零排放轉型路徑」，將機車電動化列入時程表，目標在2030年達成電動機市售比35%，2040年達成100%新售機車電動化。但去年電動機車銷售量只占所有機車年銷售量的11.95%，尚不到2030年目標的一半。

基隆18萬台機車中，電動機車只有4000台。謝國樑深知，要加速燃油機車汰換，光靠中央的購車補助，對民眾的誘因仍不夠大。因此，他在去年九合一選舉時提出「做公益送電動機車」的政見，目標在4年內幫基隆汰換5萬台機車，達成3分之1左右的機車電動化。

目前工業局及環保署對燃油機車汰換電動機車，約補助1萬元。謝國樑的規劃是，再由基隆市政府編列預算補助3萬元，總共4萬元的補助，幫助設籍基隆的青年汰換電動機車。只要願意響應市府的公益計畫，即可在補助下免費獲得一台電動機車，不但減輕年輕人的負擔，又能推動公益與環保，達到三贏的局面。

市售電動機車的價格皆高於4萬元，謝國樑要讓政見得以實現，就必須有廠商願意以專案價配合。他上任後與各電動機車大廠積極洽談；著眼於可以一舉提高產品市占率，以及隨之而來的行銷效果，廠商都表達濃厚合作意願。更已有業者表示，願意以市價超過7萬元的白牌電動機車，參與基隆專案。

蔡英文宣示，「2050淨零轉型是全世界的目標，也是台灣的目標」。在各國淨零轉型政策中最重要的一環，就是「運具電動化」，台灣有龐大的機車數量，電動化的進程卻十分緩慢。謝國樑的電動機車政策，不僅兼顧綠能環保與社會公益，更有助於加速台灣運具電動化。如此具前瞻性的作法，民進黨卻為反對而反對，猛攻他的政見無法實現，拿是否會贈送特定品牌來挑毛病，還有市議員質疑政策的必要性，凸顯民進黨小鼻子小眼，見樹不見林的狹隘格局。

基隆青年電動機車將納入112年追加預算，市府專案採購後，下半年可望開始交車。謝國樑劍及履及，實踐政見，為基隆市民謀福，為台灣環保盡心，展現負責任政治人物的魄力。

（作者為前總統府副秘書長）

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