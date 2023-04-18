民進黨都說侯友宜沒有國際觀，視野不足，見識短淺，明天侯友宜要率團出訪新加坡，進行城市交流，學習充足國際視野。好笑的是，民進黨召開記者會，說侯友宜是為了，閃躲媒體人指控侯多年前操作選舉之事。

民進黨這種指摘，其實連自己都沒有理據，可以自圓其說，卻敢於欺騙社會，沒有證據任意指摘侯友宜。難道我們的民眾要出國幾天去旅行，都是今天決定出國，明天就率性出發，都不用作出行的功課嗎？都不必查知一下出行地點哪裡好玩，怎麼玩？哪裡有好吃的，有好喝的，率然就出國了嗎？

民進黨說侯友宜為閃躲而立即避開戰局，請問民進黨諸位年輕為民喉舌的民代和發言人，你們如果連一位直轄市長率團出訪，不須與新加坡對口城市，與參訪部門協商敲定參訪時間與交流項目嗎？這些零零總總的行程與住宿、交通等方方面面，不用事先聯繫，不須對方回覆，說走就走，就可以前去出訪了嗎？你們是把城市交流當遠足嗎？

我們要進一步說，民進黨你們認為台灣人民，那麼不知市長出國訪問，需要事先協商溝通、等待回覆、敲定行程、安排食宿等等，人民會識淺到連你們這種指控與惡意抹黑都分不清楚嗎？其實老百姓看在眼裡，記在心裡。去年11月26日民進黨大敗的那一夜，你們認為民進黨稍高的民意支持率，是人民原諒民進黨了嗎？不跟民進黨計較了嗎？忘記民進黨的貪腐無能了嗎？其實並沒有，而是人民在沉潛檢省，在調整心態，在理性觀察，尤其是攸關輸贏的中間選民，更不會隨波逐流，妄然投票。

人民心中的尺已經拿出來丈量了，誰好誰壞，已經有定數了，漂浮不定的民調，仍有變數。而沉默螺旋，明年初始，會讓好大喜功者，哭笑不得，也是可能的事。

對侯友宜的不實指控，不是民進黨一群虎仔，出來喊幾句逃避閃躲，就能令人信服。證據與事實很快就會做出公平正義的裁判，民進黨的指控，閉嘴止休吧。

（作者為中華戰略暨兵棋研究協會研究員）

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