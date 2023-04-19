進入山城巷，步行百餘米，便可看到一幢吊腳樓風格的三層建築。作為集插畫、手工藝品售賣與咖啡休閒為一體的130平方米空間，古樸的木窗子、老樓梯與新潮藝術不斷碰撞，登高遠眺，耳邊風聲獵獵，長江上的珊瑚壩綠意蔥蘢……

95後青年劉政麟，來自台灣台東，自2019年底「登陸」以來，和家兄一起扎根重慶，逐步建成目前大陸最大的插畫藝術中心，簽約了海內外近百位插畫藝術家。

「如果說傳統藝術裡，畫家和觀眾的距離是兩三步的『遙遠』，那插畫就是『半步』。觀眾能更直觀地瞭解插畫師想表達的情緒。」劉政麟希望通過傳播插畫藝術，為重慶的文化藝術發展增添一份力量。

「專門做插畫展示，目的是希望顛覆大家對『畫』的印象。」平板畫、水彩、彩鉛、油畫……劉政麟對商店內寄賣的數千張作品如數家珍。在他看來，插畫家們用豐富的色彩、多樣的形式，構建出一個個或童真或治癒的「宇宙」；插畫具有天生的潮流文化性且價格親民，在快節奏時代更迎合年輕人審美，可謂「每個人都可以買得起的藝術」，逐漸在藝術市場佔據一方天地。

插畫規格大小各異，價格從幾十元至上萬元不等，愛好者們可根據消費能力購買。「隨著城市的文化氛圍漸濃，喜歡插畫的人越來越多。最多一次顧客買了五六十張。」劉政麟說，通過展示推動消費並讓更多市民瞭解插畫這一門類及背後的藝術家群體，一直是兄弟倆努力的方向。

劉政麟是一名充滿「奇思妙想」的創業者。從台北大學餐飲管理專業畢業後，他做了六年廚師，此番創業，特意帶來調製創意咖啡的手藝。「蘭嶼少年」「橘子的海」「日落」「怦然心動」……劉政麟擅長把濃縮咖啡與牛奶、水果、鮮花、紅酒、香料等相結合，改變大家對咖啡「苦」的刻板印象，為飲品增添藝術氣息。保持著每三個月更新一次菜單的頻率，其研發的特調咖啡品種已超30個。

「我每星期有五六天會待在店裡。這裡很像台灣的九份，小而美的慢生活讓我感到親切。」談及在渝生活，「已拿重慶當第二故鄉」的劉政麟說，他熱愛重慶的地形人文以及人們的熱情包容。空閒時，他會與新認識的重慶朋友互相學習、參與數萬人規模的馬拉松、爬南山逛花市吃火鍋。最大的改變或許是早餐從三明治、蛋餅改為重慶小面、油茶、糍粑塊。

「人不能被拘束，應該自由生長。」劉政麟說，對生活充滿好奇、保有熱愛是其生活信條。就像以重慶為起點，真正開始瞭解大陸令他興奮不已。

「今年暑期，我的很多台灣朋友計劃來重慶。」劉政麟說，他已著手準備遊玩攻略，帶朋友們走一走、看一看。當然，「在大陸創業很開心」的自己，最期待的是有更多夥伴加入。（鍾旖）

（本文來源：中新網）