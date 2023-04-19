馬英九在南京看了大屠殺紀念館，重慶看了抗日紀念館。其實中國的抗戰並沒有結束。

馬英九當年在我國台灣區，主張不統、不獨、不武，就是想維持一個和平的模糊空間；而我國大陸區，為了和平演變，也容忍著九二共識，一中各表，希望恢復同胞感情，心靈融合，達成終極統一。

有說，馬英九這次大陸行，表示了他是支持終極統一的。這或許是他在台大與王曉波訂交以來，所保留下的最後一點堅持。

就是為了這點堅持，大量陸資挹注到台灣，兩岸愈來愈好，中國安好，就是晴天。可是，這又是台獨和美國的陰天，他們堅決反對，「太陽花」暴亂就此而起。

2014年「服貿協定」，就是大陸給惠讓利，對台灣區的最大善意，也是和平交流下去的必然，但這反被台獨認為大惡意，會中斷其務實獨功，把它說是「統戰毒藥」、「木馬屠城」，乃起了這個毫無道理，荒謬至極的動亂，占領了立法院一月之久。

同樣的事，2021年1月6日，美國國會大廈也發生，當場擊斃4人，還轉播，亂立平。台獨對此很尷尬，說好說壞都難，說好，那「太陽花」和台獨的聖牛，227時的天馬茶房的襲警起義，怎麼說？

推崇這種「思之極恐」「普世價值」的，叫做「台灣民主基金會」（Taiwan Foundation for Democracy），它的董事長是立法院長，當年開門揖盜的王金平。怪的是，副執行長是蔡瑋。

該會一份台獨文青式的自我介紹是：「台灣民主轉型成功，不僅是2300萬人民值得驕傲的歷史性成就，更是國際社會讚賞的焦點。基此，為積極鞏固我國民主與人權進步實績、回饋國際對我長期的堅定支持與協助，同時藉由參與全球民主力量網路的聯繫，促進我國參與全球民主政黨及相關組織之活動，……於焉成型。2003年6月成立……。」

全篇「台灣、轉型、人民、國際、讚賞、鞏固、回饋、全球、網路、組織……。」完全是教科書抄來的。

蔡瑋對我說：「為了這些『回饋』，我必須常常批錢給美國要求，在各國反民主、搞鬥爭的團体。批到手軟，我是能夠少批就少批，能夠阻止就阻止。很痛心。」

我在2018年3月，寫了「國旗，我敬禮。」一文，說中國台灣省政府，有面最大的國旗，7乘5公尺，但在「大腸花」後暴亂時，省府淪陷，國旗被焚，國父像被遮辱。

318國殤日又到，一干叛國暴徒現全判無罪，不禁令我想起蔡瑋，在4年前3月23日晚的痛心疾首。

我寫下了當時的心情：

「車子在中興新村光復路下，我還在想，這裡微涼，空氣清新，安靜，是一個好的居所，我能在這裡工作段時間，實不錯。這時，手機響了。蔡瑋：『他們打入了行政院。』我聽了，心裡一沉，這麼快？這裡的一切，就要變了。這份寧靜，難保。我站在外面，看了一下，才進屋。

他們，就是憎恨這個國家；他們，就是恨中國人。你對他再好，再說我們是同胞，沒用。他認為不是，他恨這個字，畏威不懷德。

你說出這點，他們更恨。

本來，60多年前就要攤牌，他們沒成，恨到今天。現在，再試。

蔡瑋：『也好，鬧到極點，一次解決』。」

蔡逸儒（圖／郭冠英提供）

2016年6月，《中國時報》報導，蔡瑋20日病逝。66歲。說他作為一位愛國者，政治評論人，一直在維護國家利益與安全，積極支持國家統一，寫了大量國際政治與兩岸關係的文章。蔡瑋堅持九二共識、憲法一中，直到病篤，還念念不忘兩岸和平交流，仍想盡其餘熱，為此做點事。

蔡瑋是新加坡聯合報亞洲事務專欄作家，常以蔡逸儒之名寫文，以紀念他早逝的獨子。

他嫉惡如仇，敢言敢為，對民族大義一貫堅持。去年9月到大陸出席抗戰勝利70周年九三閱兵，因此被民主基金會強迫去職。蔡瑋當時表示，以民族大義的立場來看，我國當然要擴大慶祝抗戰勝利。他還指責國民黨對連戰的批評，是缺乏高度、深度、廣度的短期政治思考。

黃智賢說：「蔡瑋在病榻前，心心念念的，是他愛的這個國家。他說自己是台灣最後一代中國人了。為了堅持中國人這個念頭，在台灣，在自己土地上，忍辱與任謗，只能甘之如飴。」

從早期在調查局工作，後入政大國際關係研究中心，文化大學教政治，進入民主基金會任職，他一直參與國家安全政策的研究與獻策，是馬英九總統的智囊與朋友。馬在卸任後，立刻來探望他，對他患病深表惋惜與不捨。

馬來看蔡，可能與我的轉告有點關係。我去萬芳醫院看望蔡，他對我說：「老郭，我時候到了，還看你繼續愛國了。」然後他又說：「你知道我現在最喜歡吃什麼？旺旺雪餅上的糖屑，舔一點點，很滿足。」

我聽了難過，馬上下到院廳，找到有賣「旺旺米果」的，買了一包上來給他，最後為他做點事。

我又想，馬英九剛卸任，他家就在興隆路附近，該告訴他來看一下。第二天我去，蔡就告馬來了，說：「他怎麼曉得？」

最近妹妹告訴我，她的公公許先生要買房子，倒是我父親知道馬鶴齡有房要賣，就叫許親家去買，妹妹說她們印像深刻的是，一房間走道都是報紙。

1972年，我在研究所時，參加國民黨「青工會」辦的暑期活動，與馬鶴齡相處一周，蠻好的，但我都不知這買房一段。