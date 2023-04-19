康軒國一生物科教科書將「土豆」解釋為「馬鈴薯」，引發討論。（林志成攝）

民進黨大官實在搞笑。

有一本教科書說，馬鈴薯可以稱土豆，花生也可以稱土豆。大官就立刻說，要禁止把馬鈴薯說成土豆的課本，因爲中國大陸把馬鈴薯叫成土豆，台灣不該使用。

其實真正的「土豆」，就是民進黨政客，是一群知識低落又土又逗的政棍，台灣可以改名為「土豆共和國」了。

其實馬鈴薯和花生，都是16世紀後才從南美洲，由西班牙人和葡萄牙人帶到亞洲地區的作物。馬鈴薯原產於南美洲的秘魯和玻利維亞，長相像中國古代的馬鈴，被福建人稱為馬鈴薯，在中國東北則稱土豆，中國華北稱山藥蛋，長江流域稱洋芋，因此才有洋芋片。

土豆、馬鈴薯、洋芋，都是中國人取的名字，民進黨應該全部禁止，再另取它名。

花生原產於南美洲的秘魯和巴西，傳到中國後被稱為花生、地豆、長生果、番豆、土豆，各地名稱皆不同，但福建人稱為土豆，廣東人稱為番豆，有些其他地區的中國人稱花生。

奉勸民進黨應該把這些中國人取的名字全部禁止，自己再創造新的名字，表示台灣人真的不是中國人，不屑使用中國人的稱呼。

喔！對了，「台灣」也是中國人取的名稱，也不該使用，更不應該稱自己是「台灣人」，

要改稱「土豆人」，這樣才能彰顯「這個人民」又土又逗。（作者為前立委）

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