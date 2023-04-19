據傳經濟部能源局將祭「限溫令」，對餐廳、旅館冷氣做出限制，要求溫度控制在23度上下，經勸導不改善，將祭出2萬到10萬元罰鍰，試辦至明年底，最快2025年正式納管。輿論質疑蔡政府壓縮國內用電量，藉以掩飾缺電事實。經濟部反駁，2013年就開始實施「營業場所室內冷氣溫度不低於26度」。

是喔，經濟部長王美花一個月前才在核二廠2號機停機說明會上「保證台灣不缺電」，結果能源局馬上祭出「限溫令」打臉，台灣到底缺不缺電，看來果然是「美花美花瞞天下」，根本是欺負餐廳、旅館業者。

2016年供電吃緊，政府也曾發布「限溫令」，當時環保署長李應元呼籲，「室內冷氣溫度應以美女洋裝為準，而不是以帥哥西裝為準」，只要女性覺得冷，就該調高溫度，冷氣只要調高1度，就能減少6%的耗電量。當時政府官員、立法院帶頭不穿西裝、不打領帶，還記得政務委員張景森穿著T恤到立法院備詢，好笑歸好笑，但至少老百姓能體會官員和立委共體時艱，也沒有嚴格裁罰啊。

李應元高EQ應對台灣供電吃緊的情況，王美花竟然簡單一句話「保證台灣不缺電」就解決了，餐廳、旅館不是用電大戶，但是為數眾多的小本生意，哪裡禁得起2萬到10萬元重罰，按照王美花邏輯，後續納管第二波、第三波……直到「台灣不缺電」又有何難？根據前中研院長李遠哲會見總統蔡英文的轉述說法「2024以後台灣缺不缺電不關蔡總統的事了」。

苦的是市井小民，老百姓要自求多福，如果不想忍受這個政府「用愛發電」的荒唐、如果不想讓民進黨錯誤的能源政策誤國愚民，那就必須用手上的選票下架民進黨，缺電荒蔡規賴隨，我們如何能「「信賴台灣」？

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