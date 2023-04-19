勞動部原欲補助高雄市「25淑女」紀念活動3000萬的經費，其同黨立委楊曜質疑其分配不公，獨厚高雄，頗有拍陳其邁馬屁的嫌疑，勞動部長許銘春當場憤而退席，痛哭流涕，直呼「我不幹，行了吧」。隨後，高雄市勞工局便以「為免良意初衷遭曲解，而模糊推動性別友善職場及就業安全理念」，撤銷了該項計畫的補助申請。

「25淑女」活動的原意，是為了「紀念」1973年9月3日清晨，25位女士在搭渡輪從旗津往前鎮通勤工作時，不幸因渡輪翻覆，因而罹難的慘劇。這是相當具有意義的，一來可以強調性別友善職場的重要性，二來也可以讓民眾更加注意到就業安全的不容忽視。時屆50周年，既可追悼，亦足深思，誰曰不宜？

但是，此一活動既然如此重要，高雄市勞工局應該據理力爭，堅持申請，並積極主辦才對，何至於一見苗頭不對，就遽爾撤案呢？許銘春的一哭，竟如同孟姜女哭倒長城般，具有如此龐大的威力？其中是否別有不為人所知的隱情，恐怕是還可以繼續追查下去的。

勞動部的這項補助，是列在「就業安定基金」下的，全額經費是4000萬元，而高雄市就獨得3173萬，即便其活動果然符合基金設置的目的，如此厚此薄彼，恐怕也難以免除物議；更何況，不過一個「紀念」活動，竟然可以花用到3000萬的經費，其活動的具體內容，究竟是如何的堂皇盛大，也讓人非常感到好奇。

須知此案是由民進黨自家立委揭露的，連自家人都懷疑這是「先畫靶後射箭」，分明是刻意為高雄市量身打造的，難道其中不是大有貓膩嗎？許銘春目前是勞動部長，卻是從高雄起家的，向有「小花媽」之稱，其獨厚高雄市，自有其地緣關係。但是，傳說許銘春有意接替劉世芳參與左楠區的立委選舉，故楊曜也徑直指出，這是許銘春競選立委前的「大秀」，言下之意，就是想以經費補助，獲得陳其邁奧援的。

事實上，當初勞動部設置這基金的時候，就早已「內定」與高雄市合作，其他縣市，不過是掩人耳目的陪襯而已，最可駭異的是，民進黨執政的縣市較少，可竟佔有了98.67的比重，除了獨厚高雄讓人覺得大有蹊蹺外，更不免讓人懷疑這是選前「撒幣」，以公濟私的作法。

這本是檯面下暗中運作的事，可一經楊曜點出，由於經費過於龐大，難免就會讓許多人緊迫盯梢，嚴格追勘活動的內容，顯然高雄市勞工局是並無把握過關的，故此索性撤案，以免惹火燒身，所謂的「曲解」、「模糊」，大概也只是不成理由的理由了。

儘管許銘春辦公室宣稱，許銘春並無「參選計畫」，但空穴豈會來風？其間可能涉及到的角力競逐，已經是呼之欲出了。許銘春未來的動向，極可能會因此事而受到阻礙，但是，這只是民進黨的家務事，他們如何自家鬩牆，無關人民福祉；值得關注的是，在民進黨執政之下，這種黑箱暗作，巧立名目以揖注其同黨同志，而自始至終未被揭露，且一無監督的事例，究竟還有多少？

孟姜女一哭，長城倒塌，這當然是神話，但也凸顯出秦始皇不恤民力的惡跡；許銘春的一哭，儘管毀壞不了民進黨穩固的基業，但是，會不會也讓民眾更能看出民進黨的惡形惡狀呢？這就有待深入追查，才見分曉了。（作者為退休大學教授）

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