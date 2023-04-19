面對就安基金3000萬補助的質疑，高市府勞工局只得慌忙撤案，理由是外界誤解評論已失焦。但決定撤案的根本原因直指：一、議會開會在即，為免再生事端，導致高雄繼韓國瑜之後再成全國焦點；二，勞工局自覺無辜，不想公親變事主；三，不撤案就沒有堅強的理由不公開原先恐早已規劃的3000萬花費計畫草案，撤案後才有理由推說根本還沒具體規畫，否則計畫公諸於世許部長下台事小，成為民怨爆點動搖總統大選根基才是嚴重。

立委楊曜說部長許銘春對高雄的高額補助，是在拍高雄市長陳其邁的馬屁。恐怕陳市長心中有萬分說不出的苦，更有可能的狀況是，陳其邁應該是「看報紙才知道」這件事，但也只能默默接受市長權力遭到部分架空的事實，還要幫忙收拾善後。

而勞工局方面，勞工局向來是個窮局處，長期以來施政僅能維持基本門面就屬不易，為何此次會向天借膽，冒各縣市之先一口氣提3000萬的補助計畫，如果不是「事先就被告知」一定可以補助這麼多，恐怕很難解釋此事的行為邏輯。

其中有一細節可見端倪，那就是為何明明是勞工局爭取到的高額補助卻是由高市文化局辦理，讓勞工局成了「過路財神」。表面原因，是因為就安基金的性質導致必須是勞工局出面申請補助，然而勞工局如果沒有承辦的能力，更不可能急著或者說像是事先就預知有3000萬的補助，去向勞動部獅子大開口要3000萬。

不能排除一個狀況，實際上一開始勞工局就被當人頭提出補助申請，而一開始高市文化局就知道有就安基金補助一事，文化局自始至終就是「主辦」機關。

但也不能排除一個可能，那就是勞工局對於經費運用一開始就覺不妥，既不願得罪人，也不願惹禍上身，所以堅決不願主辦。總之，若要還原事實恐怕還是要高市府提出原始的3000萬花費的計畫清單，而不是一邊酸韓國瑜選舉「蓋牌」，卻學得青出於藍，才有機會讓此事有釐清真相的可能。（作者為前高雄市政府勞工局機要秘書）

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