台灣民意基金會17日發布最新民調結果顯示，67%民眾不認同兩岸同屬一中；同一基金會3月的另一份民調結果則顯示，有78%自認為自己是台灣人，7.7%自認自己是中國人，9.1%自認自己既是台灣人也是中國人。其他單位做的民調也呈現類似結果，絕對數字或有出入，但自認為是台灣人而不是中國人的比例總在穩定持續上升。

與此同時，中國大陸商務部12日發布公告，將對台灣限制大陸進口之2455項商品啟動貿易壁壘調查；調查期限將於今年10月12日前結束，特殊情況下可延到明年1月12日；次日，亦即1月13日台灣將舉行大選。

兩則新聞表面毫不相干，但內在或有關聯，且是頗值得關注的關聯。

不少輿論解讀，大陸商務部的相關政策意味著長久以來大陸單方面的惠台讓利要改變了，此種解讀未必錯誤，但未切中關鍵要害。

誠然，長期以來，台灣對大陸貿易享有巨大順差，近幾年平均均達千億美元以上；如果沒有來自大陸的巨額順差，台灣將淪為逆差國。台灣方面所以長期享有順差，除了兩岸產業結構的差異及部分台灣產業的相對競爭優勢外，當然也跟大陸方面針對台灣的惠台讓利政策有關。2010年兩岸簽訂ECFA，台灣禁止大陸830項農產品進口，已進口的1415項產品不降關稅，大陸也默然接受，主要考量當然還是政治，「兩岸一家親」，爭取台灣民心，為兩岸統一大業服務，讓點利算什麼。

然而隨著兩岸關係的變化，台灣方面針對大陸的經貿政策，已非單純的只想占些讓利的便宜而已了，明顯地開始注入愈來愈多的政治元素，比如配合美國實施「脫鏈管制」，讓不少大陸企業受到不公平對待；又如在農業領域，對於即使在台灣也非主要農業作物的蘋果也限制進口；還有最近在蛋荒、藥荒的困境之下，民眾才發現原來大陸的蛋類及部分藥材從來就是限制進口的對象，這難免讓大陸方面懷疑台灣方面的政策是否有愈來愈濃厚的政治考量，甚至是敵對元素了。

早在1988年兩岸開始接觸交流之前，雙方在政治上對立，經濟上隔閡，但在「一個中國」政治立場上不存在分歧之後，兩岸開始接觸交流，九二年有所謂的「共識」，九三年進行「辜汪會談」，2001年雙雙進入WTO，2010年簽訂ECFA，總的來講，兩岸離統一雖遠，但至少是「兩岸一家親」，讓點利又何妨，即使雙方在統獨體制方面存在一些異見，本質上仍屬所謂的「內部矛盾」。

然而時移勢易，「矛盾」的本質也在出現變化，不但「一家親」在台灣內部受到質疑，連「同屬一中」都不被認同，甚至愈來愈多不自認自己是中國人，連經貿政策對大陸都充滿了敵意，這樣下去，兩岸之間將不再是「內部矛盾」，有可能愈來愈傾向「敵我矛盾」了。

北京此時以對台灣貿易政策釋放信息，並以明年1月台灣大選作為研判兩岸之間的矛盾性質，北京當局的思維與動向值得高度關注。要言之，停止讓利與否的涵義絕非單純的是否停止讓利，必須高度警惕兩岸關係正在朝更糟的方向發展。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）