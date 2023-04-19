「備戰才能止戰」，聽起來很有道理，問題是台灣憑什麼備戰？

遙想中華民國在國民黨剛撤退來台的政務官員，如孫運璿、李國鼎、趙耀東、尹仲容等，哪一位不是以國家興亡為己任，無私無我？沒有李國鼎的高瞻遠矚，哪有今天的護國神山台積電？這些人造就了台灣錢淹腳目的時代，成為四小龍之首，功不可沒，但有誰為自己累積了財富？有誰提拔了子女為高官享厚祿？

反觀今日，自總統以下，行政院長、多數部會首長，哪一個不是貪汙腐化、醜聞一堆、朽木為官、禽獸食祿？就以蔡總統為例，真假博士就不說了，光是確有紀錄的謊言，最少就有20項，隨便一Google，洗都洗不掉。從在野時聲嘶力竭反萊牛，執政後就開放萊豬；在野時說ECFA喪權辱國，執政後就又改口稱可以創造雙贏。

她帶領下的民進黨，完全以意識形態洗腦全民，製造社會對立，弱化台灣。例如228時，要蔣萬安下跪道歉；近日又有若干民進黨台北市議員羞辱蔣萬安，稱「當選靠阿公」。2200多年前，漢文帝就已提出罪不及妻孥，廢止犯上誅連之刑，而有史上光輝的文景之治。

近代文明國家包括我國在內，咸認成年人是獨立的個體，一人做事一人當，故早就有父債子不用還的文明法律；反而是未成年子女，子債父母要還，因為父母有教養子女之責。然而民進黨的民意代表卻還活在2千多年前，可見我們的教育體系已經從根本崩解。

中央政府施政也完全依照顏色，綠色縣市獲得就業安全基金98%以上的分配，先前的8800億前瞻基礎建設計畫，及8400億新冠肺炎防治及紓困特別預算的分配也有同樣現象。在司法上更是經常辦藍不辦綠，一再雙標，當前政府弊案連連，監察院卻只會吃飯、拉屎、領薪水，正事一件也沒辦。

號稱獨立機關的NCC，因為行政不中立被戲稱為「髒兮兮」。因此藍綠、南北、世代、貧富高度分裂，綠營又有哪一個大老、立委、縣市議員，送其子弟服常備兵役或進入陸、海、空各軍官學校，研習保家衛國的備戰之道？

面對中國大陸，蔡政府的官員只會打嘴炮醜化對方，甚至把對中國大陸有好感的人士戴紅帽子，稱其為「中國豬」，要他們滾回去。把反對共產政治體制與反對中國大陸人民及文化混為一談，激起大陸年輕網民之憤，誓死解放台灣。

台灣如何備戰？民進黨官員、民代如果還有膽量的話，請來跟本人公開辯論。只是，中共打來了又該怎麼辦？或許真的只能遵從蘇貞昌前院長的指示，拿起掃把抗敵，但要記得在上面綁白布條，或許可以保命。

（作者為前衛生署署長）