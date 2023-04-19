國民黨2024人選遲遲未定，基層著急。但國民黨中央至今仍像個「慢郎中」，徵召還是慢慢來。

有人還在找理由說「不必急」，例如說4年前國民黨是7月才決定人選。但4年前民進黨的人選拖到6月19日才公布，這次提前了2個多月，拿4年前來比有意義嗎？

還有人說慢慢來是為了保護侯友宜。本來為了體諒侯的處境，是有等新北總質詢結束再正式徵召的說法。但這麼做的前提是必須先實質定於一尊，先要有「就是侯友宜了」，再挑選最佳時機完成正式徵召，現況是如此嗎？

國民黨中央之所以選擇用徵召而非更公平公開的初選來決定人選，原本的正當性就是為了「保護最強的人」，但現在人選遲遲不定，徵召實質成了「類初選」，反而變成讓許多競爭者在不透明的規則下競爭，這到底是保護了誰呢？

從競選傳播的角度看，主帥定於一尊至關重要。因為選舉是訴求選民的一套敘事論述，必須圍繞著主帥而寫。主帥如果呈現不確定性，就很難凝聚團隊，做到號角齊開、交響共鳴。民進黨和民眾黨主帥已定，兵馬都開始就位了，國民黨還在各舉各旗、各吹各號，整體氣勢能不被比下去嗎？

原本侯友宜作為最強人選已經是多數人公認的，朱立倫說「最強母雞」，大家也以為這是黨中央也認知的，所以才一直有「保護最強人選」的說法。但現在國民黨中央的做法，逼到「最強人選」必須主動做出「類表態」，但表態之後「最強人選」還只是取得入圍資格而已，因為最終「最強人選」還可能不是你呢。

藍營基層已經愈來愈難以忍受這種不確定，因此當幾天前國民黨祕書長黃健庭說出「就是侯友宜了」的時候，才有許多人像是吃了定心丸，覺得終於可以開始集中戰力，但過沒多久黃健庭又補上三階段論，搞了半天現在可能只是第一階段。

這種從「就是他了」變成「可能是他」，甚至還「可能不是他」，只會讓萬眾期待的大戲變成一場爛戲，而且還又臭又長、歹戲拖棚。這不就是「一鼓作氣，再而衰，三而竭」的道理嗎？只會不斷考驗支持者的耐心、消磨支持者的期待和熱情。

這麼拖也拖出了各種傳言，包括遲遲不定是為了保護次強人選，或是黨中央心中另有人選，所以才讓最強與次強彼此消耗。國民黨中央除了駁斥這些沒有根據的傳言外，是不是也需要思考一下，很多傳言就是因為人選遲遲未定，大家需要去解釋國民黨為何如此自毀長城，才讓謠言得以有了滋生空間？於今之計就是在最短時間內決定徵召人選，讓2024的主帥定於一尊。

各項民調顯示國民黨或甚至是非綠陣營的「最強人選」，始終沒變，就是侯友宜。這些民調國民黨中央也看得到，大聲說出「就是侯友宜了」，何難之有？要是手中的底牌真的和多數人認知的不同，也請儘快亮牌並且說服大家。「當斷不斷，反受其亂」，再拖下去就要把藍營的機會都給拖掉了。

（作者為世新大學特聘教授）