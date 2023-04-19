在中國國民黨2024候選人徵召前夕，新北市長侯友宜4月19日率團訪問新加坡。新加坡是當今世界上對中國大陸和兩岸關係瞭解最深入的國家之一，總理李顯龍對兩岸的觀察與思維，都曾發表很具智慧的論述。侯友宜首訪這個曾為兩岸關係突破性發展做出過重大貢獻的國家，極富象徵意義。此行被認為是非常睿智的更上層樓的起手式，預示著台灣在野陣營跟當權的民進黨2024政權爭奪戰即將開打。

民進黨去年九合一選戰推行抗中保台路線，遭到大敗後，被綠營推舉為2024候選人的賴清德，將抗中保台包裝為和平保台，並強調統獨不是選戰議題，2024選戰不是和平與戰爭的抉擇，而是民主與專制的較量。

賴清德將抗中保台包裝為和平保台，是真心實意改變抗中立場，謀求兩岸和平嗎？還是為了騙取選票而蓄意粉飾太平，掩蓋民進黨倚美謀獨，把台灣拖到兵凶戰危懸崖邊上的真相？大家知道，台獨與和平水火不容，台獨意味著戰爭；除非民進黨改弦更張，廢除台獨黨綱，承認九二共識，否則，自稱為務實台獨工作者的「台獨金孫」，再怎麼空喊和平都無濟於事；而他將大選主軸改為民主與專制的選擇，更是可能引發戰爭的挑釁之舉，也是對競選對手的極不尊重，因為在民進黨的語境裡，中國大陸是專制的社會，只有民進黨執政下的台灣才是民主的燈塔，試想，如果讓賴請德用這種充滿「獨性」和敵意的論述打贏選戰，會給台灣帶來什麼後果？賴清德是試圖以此推翻藍營的兩岸路線論述，破解「選擇民進黨，台灣變戰場」的緊箍咒，以獲取選戰的最大利益。

和平乃普世價值，拿出貨真價實的和平保台政綱，才是每個2024大選競逐者必須有的「標配」。近日，喊出「捨我其誰」的國民黨最有可能被徵召為候選人的侯友宜，已表達尊重九二共識的立場，不久前也曾表示台灣不做強國的棋子，並提出了「3D原則」和「三平三安」的構想，雖不夠具體，但其謀和避戰的用心和努力方向值得肯定。

新北市長侯友宜過去民調長期領先所有政治人物，目前仍是國民黨內的最強「母雞」，他本身有一定的親和力和政治魅力，但過去較少聽到他談論國際事務和兩岸關係，這次如能獲得徵召披掛上陣，在這方面應該有所補強。在具體競選政綱和兩岸論述上，此番無論被徵召的是侯友宜還是其他人，希望都能採納另一位宣布參加國民黨候選人提名選舉的中央評議委員、孫文學校總校長張亞中的論述與和方案，方可構建一個比較完整具體、紮實可行且頗具創意的競選政綱。

張亞中認為，2024大選可能是台灣最後機會，是和與戰的選擇。而無論是和是戰，每位參選人及政黨必須拿出完整的方案，而不是空口白話，或以和平為名，行「鬥、托」之實，要有一個扎扎實實的想法，作為走向兩岸對話協商的方案。今年1月，張亞中提出一個直接拆除戰爭引信的方法，這就是：台灣要看清形勢，自己主動從戰爭漩渦邊上先退開，向各方主動作出4點承諾，第一，台灣認同不分裂「整個中國」的主權，「整個中國」乃是由大陸加台灣兩岸所共有的中國。第二，認同台灣人也是中國人。第三，主動向世界宣示，台灣乃是非戰和平區，基於非戰和平區，台灣不接受任何外國力量在台做軍事部署。第四，台灣只在自衛的狀況下使用武力。

歷經去年俄烏戰爭、8月裴洛西訪台引發解放軍圍台軍演，直至近期蔡英文過境美國會見麥卡錫，引發常態化戰備警巡及「聯合利劍」演習，在此山雨欲來風滿樓形勢下，台灣民眾該想想這些事件的前因後果，想想如何把命運掌握在自己手裡，想想如何用手中神聖的選票，讓台灣上空撥雲見日，藍天再現。（作者為北京清華大學兩岸法政問題研究中心特約研究員）

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