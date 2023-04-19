全球金融與科技進入重大變革期，區塊鏈與金融科技正是帶動這個變革的核心基礎之一，也是台灣不能忽視或廻避的下一世代競爭力發展方向。但讓人遺憾的是，雖然虛擬貨幣與區塊鏈議題這幾年正夯，偏偏內閣對於區塊鏈與加密貨幣等相關技術與產業非常陌生，導致行政官員對這類新興科技懷抱戒慎恐懼態度，備詢時總是左閃右躲，能閃就閃，更是一問三不知；深怕成為虛擬資產或區塊鏈相關產業的主管機關。但是，世界在進步，官僚體系持續無知、無為、無能與無感，害得產業遲遲沒有主管機關，產學界有問題該找誰？

平心而論，政府原本就不該只是個監督者，而更應具備輔導與整合的功能。以區塊鏈技術為例，金融科技與區塊鏈結合既是眾所公認的趨勢，政府就應該有戰略高度，協助業者跨領域發展具有競爭優勢以及便捷的新形態服務！

何況，在網際網路邁向Web3.0新階段的時刻，這種基於區塊鏈去中心化的世界，包括NFT、加密貨幣及元宇宙等，已與Web3.0 發展密不可分，而相關技術亦早就存在。遑論，各國政府為了在未來產業界打下根基，無不費盡心思，想要搶佔Web3.0先機，也紛紛推出各式政策，並藉由完善的鼓勵及監管制度，提升其經濟與科技實力。也因此，台灣產學界早就進入相關領域並一直等待政府跟上時代的腳步。

衆所周知，目前除了中國大陸和美國早已積極投入外，就連鄰近的日、韓、新加坡等國，也早已確定虛擬資產的納管及規劃。以韓國為例，其至少已提出11項與虛擬資產相關的法案、4項電子金融交易法修正案、2項特定金融資訊法修正案和1項關於設立金融服務的法案。

日本則是在既有法規下，由執政的自民黨公開數位政策白皮書並呼籲「走向每個人都可以使用數位資產的時代」，還要求制定指導方針，以有利日本國內具有優勢內容的產業得以全速發展。

至於香港、新加坡更是積極的爭奪虛擬資產基地的龍頭地位。就此，香港政府已著手以前瞻思維引領創新；影響所及，目前全球最大虛擬貨幣交易所─幣安公司也計畫到香港設分公司。而新加坡也早從2020年1月起，就允許在當地運營加密貨幣交易業務的公司，得以申請「數字支付代幣」牌照。

相較之下，綠色政權依舊政治掛帥，也祗知選舉維持政權，卻無心國事。單是指定虛擬資產的主管機關，竟然就花掉一年的時間。可見綠色政權牛步化的腳步，完全趕不上時代潮流，也無法因應新興科技衝擊所帶來的外溢影響。綠色政權的無知、無為、無能和無感不但導致產業因為沒有主管機關而無所適從，更延緩或阻礙了台灣區塊鏈科技發展的腳步！

坦白的說，不論歐美國家或中國大陸，對於虛擬資產及相關技術的衝擊與因應早已嚴陣以待。綠色政權就算再無為，也應正視新興科技帶動的新形態產業與金融樣貌，並叄酌各國規範及我們的特色，設計適合我們的制度與規劃；絕不該視而不見民間需求或掣肘產業發展。

這種單就 NFT 的主管機關迄今未定，行政院也能無視前行政院長蘇貞在去年4 月 1 日因應我的總質詢答應在去年五月份確定主管機關，繼續跳票至今乙項，就可以証明綠色官員們的怠惰和與世界脫節！

令人哭笑不得的是，行政院居然花費一整年時間，才趕在我今年總質詢的前一日（3 月 30 日），才確定由金管會出任金融投資或支付性質之「虛擬資產平台」主管機關。金管會還特別釐清，它主管的業務並未涵蓋所有區塊鏈和加密貨幣，而限於具有金融投資和支付性質的虛擬資產，且也只是要求業者自律。也因此，我一年前提及的NFT主管機關，至今還是妾身未明、無人監管，各部會也仍在持續推託中，只有「傳言」將由新成立的數發部負責。

其實，近來層出不窮的加密貨幣詐騙導致民眾受傷慘重，還真是與政府長年漠視金融科技、虛擬資產及網路交易等息息相關。同樣的，政府畏懼新事務、不願面對新興科技的保守心態，以及固步自封、害怕決策的官僚作風，不僅對產學發展毫無幫助，也限制了國人的出路和國家的未來！長此以往，台灣IT 強國的優勢恐怕祗能拱手讓人！甚至國人的權益受損時，恐怕也祗能像FTX事件一樣莫可奈何！

負責的政府該為產業打造健康的生態。拜託政府正視當前區塊鏈發展困境與挑戰，尤其高高在上的官員們，就別再互相踢皮球，阻礙民眾與產業的發展。也拜託官員們心中別再祗有選舉，請好好檢討改善我國金融科技發展的環境，至少做點正事。真心期待我們的區塊鏈產業能在產官學者齊心合作之下，蒸蒸日上，好讓「立足台灣、放眼國際」的夢想成真！

（作者為立委、律師）