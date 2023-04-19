大疫之下的兩岸交流，終究在疫情邁入尾聲後逐步恢復，面對大陸拋出恢復航點的呼籲，台灣經過輿論壓力與綜合評估後重新開放，然而業者擴大航點的意願相對較低，至今各家航空公司申請復飛的地區，亦僅限於台人聚集的廣州、深圳與杭州等地，背後的評估因素即為現行來往運量，確實無法支撐兩岸航點的成本營運。

陸委會3月公布「恢復兩岸空運客運航點之規畫」後，交通部隨即公布兩岸航點重新恢復的實施模式，民航局則針對兩岸空運市場的開放，向各界喊話「讓兩岸逐步恢復健康有序的交流」。然而航運與觀光產業上月即有業者表示，目前政府仍未開放陸客來台，同時兩岸客流量明顯偏低的情況下政策助力極為有限，對比觀光局在今年立下600萬國際觀光客的目標，其中更有高達100萬面向大陸觀光客，端看目前政府對於重新開放的觀望態勢，恐怕難以達成交通部日前所言「整合區域各項資源把餅做大」，遑論2024年恢復疫前每年1200萬來台觀光人次。

陸客來台的相關配套至今依然無解，民間業者在航點開放後持續向政府喊話，近來則有觀光業者赴陸委會展開陳情，後者則回應「關鍵在於兩岸均作出開放」，同時表示陸方今年陸續發布兩波試點來恢復出境團隊旅遊，相關名單依然未包括台灣，意指陸客無法來台在於大陸政策導向所致。對此國台辦則指稱台灣「迄今仍然禁止大陸居民赴台、大陸團隊旅遊」，雙方的隔空喊話在航點恢復成效有限後依然僵持不下，同時台灣近來與美方互動頻繁引起陸方軍演反制，因此陸方此刻再次表態已然態度清晰，意即台灣方面需要掃除大陸民眾赴台的種種限制與障礙，大陸才有可能開放陸客來台觀光。

兩岸觀光交流的禁令始於政治歧見，雙方的限制自始至終顯然無關新冠疫情，同時近年來較勁回敬的意味極為濃厚，導致目前即使逐步開放邊境，台海雙方總是陷入永無止境的各說各話循環。然而細究其中所謂團客自由行的限制，陸方在來台自由行方面確實尚在評估，團客來台旅遊則從未明文禁止，因此本質上無關陸委會所稱陸方「開放試點名單未包括台灣」，遑論該名單面向對象為「國家」，兩岸互不承認主權的當今更無出現台灣的可能性。

無論是兩岸航點的恢復，抑或台灣觀光收益的目標，陸客來台事涉層面極廣，同時赴台所需的入台證與赴台證仍需雙方協商。然而觀察目前大陸的態度尚無軟化的跡象，因此我方此刻若能主動釋出善意，先行宣布取消赴陸團客禁令，相信未來陸方亦將逐步鬆綁相關限制，未來雙方則可進一步放緩緊繃的兩岸關係。（作者為復旦大學新聞學院博士）

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