2024總統大選參選者逐漸浮出檯面，最可能是賴清德與侯友宜爭奪錦標，而柯文哲上場陪跑的局。這次大選，如何面對台灣趨於緊張的外在情勢，避免戰禍臨頭，應該會成為選戰主軸。民進黨準候選人將此次選舉定位為「民主與專制」的選擇，既非統獨之爭，也不是戰爭與和平的選擇。這樣的定位與一般選民的認知差距很大。

台灣現在很少人謀求統一，主張確立法理台獨地位的人也不多，多數人只是要維持現狀，差別在於現狀的定性為何？以及如何維持現狀？所以賴清德講台灣沒有統獨問題，基本符合事實，但他這樣說的主要目的是要避免自己「務實台獨工作者」的立場太過凸顯。

他對台灣現狀的定性，與蔡英文總統無異，就是台灣已經是主權獨立的國家，不需另行宣布獨立；至於與對岸的關係，是中華民國與中華民國互不隸屬，也就是兩個主權國家相互獨立，台灣不是中國不可分割的領土。如果用公式表述，就是：台灣＝中華民國台灣＝非中國不可分割的土地＝與中華人民共和國不相隸屬＝民主國家。這是一種透過多重嫁接手法而以假亂真的論述方式，充滿詐欺性，適足以反映賴清德的人格特質十分機巧，一點都不老實。他甚至將九二共識和一國兩制這兩個不同概念用一國引號連成一體，變成「九二共識、一國兩制」，簡直已到惡性矇騙地步。

首先，夠稱得上「主權獨立的國家」的是中華民國，而不是台灣，這是憲法明定的，台灣只是地域名稱，不是國名，而依中華民國憲法以及增修條文，台灣地區和大陸地區同屬中華民國的組成部分，至於中華人民共和國則是中華民國無法承認的，不構成是否相互隸屬的問題，而強曰兩者不相隸屬，就是要躲在中華民國的招牌底下，罔稱台灣已經獨立。什麼「台灣不必另行宣布獨立」，則是故意創造語意上的政治模糊，讓民眾誤信台灣已是主權獨立國家。請問何時獨立的？哪一個國家承認了？賴清德故意說有土地、人民、定期改選、有政府治理就是主權獨立國家，故意遺漏「國際承認」，真的很奸巧。

依據法理，兩岸同屬一國中國，並非兩個相互獨立的主權國家，而「同屬一國」抑或「兩岸兩國」正是國民黨與民進黨的根本分野，九二共識認同一個中國原則，但保留中華民國表述的空間。民進黨則堅決反對一中原則的框架，而認同兩岸分屬不同國家，這正是陸方堅決反對而誓言不惜一切手段制止的緣由。這個立場為此而做的軍事準備越來越清晰，因此台灣許多民眾咸信這次大選將是一次戰爭與和平的選擇。這個選擇邏輯對民進黨和賴清德很不利，因為這就是避戰抑或引戰的問題，民進黨被普遍認為是可能的引戰者，所以賴清德蓄意避開這個脈絡，而將這次選舉定性為「民主與專制」之爭，意思是說如果民進黨敗選了，台灣民主也沒有了，而國民黨則是幫助專制中共達成統治台灣目標的幫凶。這個邏輯也十足反映賴清德的機巧本性。

憲法是國家基本大法，總統候選人尤不能逾越，基於憲法，兩岸同屬一中，我們這個主權國家的國名為中華民國，主權及於大陸地區，治權現階段限於台灣。最可能代表國民黨參選的侯友宜說「中華民國是我們的國，台灣是我們的厝」，本意就是這樣，言簡意賅，準確無誤。如是說所反映的憨厚人格才是值得信賴的。