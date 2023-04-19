爭取美國共和黨總統候選人提名的拉馬斯瓦米近日在競選造勢大會上，提出與台灣密切相關的政見，他建議美國步槍協會在台灣開設分支機構，並讓每個台灣家庭都能擁有一把槍。他認為，這樣就可防止中國大陸的「入侵」。這個在全美步槍協會提出的政見獲得滿堂賀采，支持者甚至起立表示讚賞。拉馬斯瓦米還熱情洋溢地喊話：台灣，我來了！

美國白宮前國安顧問歐布萊恩3月間訪台時，曾在記者會中公開表示，如果台灣有數百萬人都會使用AK-47步槍，將可嚇阻中共。

拉馬斯瓦米建議讓受到高度爭議的美國步槍協會設立台灣分會，這無異是引狼入室，還要每個家庭都配一把槍，難道是要複製美國總統拜登所說的「美國正天天上演著槍擊案這種『沒上頭條的殺戮悲劇』」嗎？

截至目前為止，蔡政府未對拉馬斯瓦米家家有槍的政見，提出任何批評或反對，安靜到彷彿已默默接受，這不禁令人想到，建議以數百萬AK-47步槍武裝台灣的歐布萊恩，獲得蔡英文頒授「特種大綬景星勳章」，以表彰他對台美關係的貢獻，那麼，主張顯然比歐布萊恩還要「更上一層樓」的拉馬斯瓦米，可以得到蔡政府什麼樣的勳章和感謝呢？

美國處心積慮想挑起兩岸戰火，但重點都是武裝台灣，一下子要把台灣變成刺蝟島，一下子要台灣在必要時採行焦土政策；近來，各種相關主張更為激進，全島戶戶有槍、人人會射擊，已成了最新的目標，如此草木皆兵實在令人驚駭不已。台灣不歡迎這種死道友不死貧道的美國政客，謝絕拉馬斯瓦米之流來台推銷戰爭！