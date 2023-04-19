日前，洪秀柱公開批評民進黨政府，表示大陸不斷讓利惠台，民進黨政府卻天天惹怒大陸；洪秀柱還直言不諱表示，今天台灣占了很多大陸便宜，從賣到大陸的產品中獲利良多，而大陸之所以給予台灣各種優惠政策，歸根結底就是由於「兩岸一家親」，而民進黨當局卻有事沒事就惹怒大陸。

確實，對大陸來說，近年來為台灣提供多項便利政策，不斷想方設法加強大陸與台灣的聯繫，主要想借此「寄希望於台灣同胞」得以相向而行，讓兩岸可以實現融合發展。

但是，民進黨當局卻絲毫不接受大陸的用心良苦，甚至還進一步對美國唯命是從，這樣的行為儼然將台灣推向了更加危險的臨戰深淵。而此前的「蔡麥會」擺明嚴重觸碰大陸底線，也讓大陸感到非常憤慨。大陸進行的「圍台」軍演，也是對美台串連發出的強烈警告。對此民進黨政府必須要有所警覺，不要再一味跟隨美國，這樣只會使台灣的處境變得更加艱難。

看來大陸似乎開始要對台灣祭出重法了，這或許意味著一系列惠台政策將被中止。日前，中國商務部宣布將對台灣的貿易壁壘進行調查，調查的範圍涉及農產品、五礦化工產品等。不得不說，大陸這招或許會讓台灣的進出口受到巨大影響，一旦大陸停止各種惠台政策，對台灣的經濟發展，無疑將是極大的打擊。

蔡政府對外表示，大陸正在調查台灣對大陸產品所設置的貿易壁壘，超出原本的預期。大量的學者專家和媒體告誡民進黨政府，台灣在盡享大陸讓利好處的同時，民進黨又高舉「抗中保台」旗幟，更是單方面對大陸貿易採取歧視政策，充當美國的「馬前卒」，一旦徹底激怒大陸，台灣經濟會有多大衰落，令人不敢想像。

大陸業已明確意識到惠台政策養了一群白眼狼，大賺人民幣卻高喊獨立，促使大陸必須要有所改變進行糾偏，而「窮台」與「困台」似乎也將成為促統的開始。對民進黨來說，既然不把大陸的各項惠台政策放在眼裡，還老是酸言損語，那麼大陸也不需要再客氣了。當然，此次洪秀柱也道出了許多台灣人民的心聲，也極大凸顯出台灣民眾的訴求。因為，台灣只有背靠大陸，才能面向世界，獲得更好的發展，而跟隨美國，到最後恐怕賠了夫人又折兵，我們一般老百姓只想過上安安穩穩的好日子。

對民進黨政府和蔡英文來說，其所推行的「抗中保台」政策，是根本行不通的，必將導致失敗，而現今台灣民眾也對民進黨的執政感到十分不滿，這只會加速民進黨政府和蔡英文的垮台。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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