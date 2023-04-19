上個月爆發的美國銀行危機驚險過關，短短3天內史上規模第二及第三大銀行宣布倒閉，另外兩家銀行也在幾天內被安排接管；但監理單位宣布存款戶的存款得以全額保障，美國金融體系的穩定也因此得以維持。

風暴過後至今一個月來，馬照跑舞照跳，美國及全球股市收拾起當時的恐慌情緒，一路長紅地展現亮麗成績。美國這一波銀行危機在監理當局的明快處決下，看似船過水無痕，但危機的背後卻顯示未來重重難解的問題。

上個月的Silvergate（銀門銀行）、SVB（矽谷銀行）、Signature Bank（標誌銀行）、First Republic Bank（第一共和銀行），都並未發生「資不抵債」的情況，但是例如SVB，卻在3月9日一天之間遭存款戶提領420億美元，Signature Bank也緊接著被提領100多億美元。這些都只是個案嗎？或是顯示一些引發銀行系統性危機的共同警訊？

突然遭到存款戶擠兌，分析起來雖然都有其個別原因，但存款戶對這幾家銀行信心的突然失去，究竟還是關鍵。只是，信心為何會突然失去呢？或是問，如果銀行風暴發生在上個月，那是否過一陣子也會再度發生在其他銀行？

觀察過去發生過的幾次重大全球金融危機，不論是引發於債務危機、匯率危機，或是銀行危機；往往始於個案，且在個案爆發的當下，總有人出面說明為什麼這只是個個案。但也許幾個星期、或幾個月、或甚至一兩年後，眾人才恍然大悟所謂的個案，原來是系列事件的開端。

基本上，現代的商業銀行都是部分存款準備制，因此銀行收到的存款多數會被銀行貸放給客戶，或進行投資。部分準備制在為銀行創造利潤之餘，也經由銀行運用存款戶資金的過程，和央行共同創造貨幣供給。至於存款準備率的高低，有時由央行訂定最低標準，或也有些國家沒有法定存款率的規定，由銀行自行斟酌情況而定。

美國本來的法定存款準備率是10%，也就是要求銀行收到100元存款時，至少需保留10元的現金，以預備客戶提領，其餘的90元則可放款或投資。但在2020年3月，美國聯準會宣布無上限QE的同時，為擴大貨幣供給增加的效果，將存款準備率由10%降至0%，這個改變對大型銀行和中小型銀行帶來非常不同的影響。

原則上，因為中小型的商業銀行不像大銀行一樣能有許多「手續費收入」（例如投資銀行業務、財富管理業務，或是發行信用卡業務），因此小銀行傾向保留較低的現金，盡量運用資金多做放款或投資。但之前因有10%的法定存款準備率之規定，所以小銀行至少也會維持相當比例的現金；但在法定要求降至0%之後，美國4700家資產在2500億美元之下的中小型銀行，現金／資產比例大幅下降，多為個位數。例如SVB今年初的現金比例僅有6%，First Republic甚至只有2%；相對地，大型銀行則仍然維持15%的平均現金比，花旗銀行甚至維持25%。

雪上加霜的是，美國國會在2018年修改「Dodd-Frank Act」，停止對2500億美元以下的中小型銀行進行壓力測試。缺少監管後的中小型銀行，還有多少家銀行風險超標，目前實為未知數。

這波美國銀行危機看似平安的度過了，但風波後至今中小型銀行的存款大幅流失；除了流向大銀行之外，許多資產價格亦都因為資金的流入而上漲。股價普遍上揚之外，CRB大宗商品上漲9%，黃金、白銀、以太幣、比特幣等資產價格飆升，一個月之間分別上漲8%、22%、39%、45%；可見市場資金轉向這些資產以尋求避險。依此觀察，風險，顯然已因3月的銀行危機而被曝露出來。

（作者為香港北威國際集團董事總經理、國立台灣大學財務金融系兼任教授）