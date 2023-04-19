法國總統馬克宏在訪問北京之後，於回程的受訪中，提出相當直白的警語：「歐洲面臨的大危機，就是捲入不屬於自己的危機，無法戰略自主」，「做盟友不等於當個附庸」，「加速台海危機是否符合我們的利益？不！最壞情況就是歐洲只能根據美國的議程和中方過度反應來面對。」

做美國盟友而非附隨者

馬克宏將實現歐洲「戰略自主」作為其外交政策的一大導向，但他的說法立即在歐洲捲起批判與支持的對立聲浪。然而無論批判與支持，不能否認的是，歐洲聯盟在俄烏戰爭中，固然立場一致，譴責俄國，制裁俄國，支持烏克蘭；但在美中對抗的議題上，很顯然歐洲的利益並不與美國一致。馬克宏的歐洲利益是明顯可見的。他的北京行帶回了空中巴士的大訂單，而空中巴士的股份，德國和法國就占了80%，其他還有西班牙和英國。

事實上，歐洲國家追求戰略自主不是始於馬克宏，而是歐洲聯盟成立以後即有的夢想。然而歐盟總是會出現新的危機。2008年的金融海嘯，導致許多歐洲小國如希臘、冰島，幾乎破產，還靠德法兩國支撐，度過財政難關。而隨後的中東難民，歐洲又是最大的受害者。

而俄烏戰爭中，最直接受影響的即是俄國的天然氣供應與能源危機，導致歐洲能源對美國的依賴，加速歐洲通貨膨脹，以致民生艱困，民怨四起。因此，如德、法等歐盟大國希望尋求其他辦法，找到便宜的民生物品供應鏈，以解決通貨膨脹，同時避免單一依賴美國，最後變成美國附庸國，這應是一個非常容易理解的戰略思考。中國通過歐亞大陸橋所形成的便宜供應鏈即是一個解方。此外中國也可能成為振興經濟的大買家。特別在美國抵制下，中國也有需要，歐洲可以藉此獲利。

馬克宏的北京之行，尋求戰略自主的企圖心已昭然若揭。這當然引起美國的疑慮。只要看一下對馬克宏的批評與支持，就可以發現，批評者如英、波、捷克，多是美國的扈從者，而支持則多來自德、奧等國，就可以了解這是歐洲未來戰略思考的差異。

然而馬克宏對台灣最重要的啟示，無寧是他的思維方式。他並不反對美國，他相信美國仍是法國與歐盟最重要的盟友，北約是歐洲安全最重要的保證，但作為忠誠的盟友，並不意味著我們就必須成為「附隨者」。因此戰略自主即意味著：結盟是基於自身的利益，但結盟者仍有戰略自主的空間，以追求最大的國家利益。

在美中間保持微妙平衡

台灣也應該有這樣的思考。從戰略考量，台灣安全很大程度是依賴美國，這不是始於今日，而是1950年代韓戰開始，美軍協防台灣就一直是如此。蔣介石曾借助於美國的軍事援助，才得以保住台灣；蔣經國為了爭取美國支持，也刻意結交美國駐台的外交、軍事、特務人員，這些都早已見諸於蔣經國傳記中。

然而，在兩蔣的對美政策裡，卻抱持著和馬克宏一樣的戰略立場。即結盟不等於附庸，台灣仍保有自己的外交空間。因此蔣介石在八二三炮戰時，不答應美國從金門、馬祖撤軍，就是為了保有自主的兩岸政策空間；而蔣經國1987年決定開放的兩岸探親政策，也是基於台灣與大陸的戰略自主。

簡單說，兩蔣之所以能保有戰略自主空間，乃是以中國大陸作為避免全面依賴美國的槓桿，保持微妙平衡的關係，這是一種政治謀略的運用。如今，馬克宏正是如此運用。可以想見，法國示範之後，歐洲國家會逐漸改變立場，尋求在美中之間找到平衡的槓桿，尋求歐洲的最大利益，這已是不可免的趨勢。歐盟執委會主席馮德萊恩訪華後也說，與中國關係太重要，歐盟必須制定自己的對華戰略。無疑地，這也是對馬克宏觀點的呼應。

台灣也一樣，若要尋求美國的支持，也要懂得在美中之間，尋求某一種微妙的平衡，讓美國知道，台灣不是附庸，而是有戰略自主的意識。美國想利用台灣，以作為制衡中國的力量，就必須善待台灣，保護台灣。台灣唯有在戰略自主之下，才能掌握自己的命運，而不是成為附從的小跟班，命運隨人擺布。這才是馬克宏對台灣最重要的啟示。